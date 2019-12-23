特斯拉高管布鲁格曼将离职，去年11月才加入

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12月23日消息，据彭博社援引德国《经济周刊》(Wirtschaftswoche)报道称，特斯拉高级制造业高管伯特·布鲁格曼(Bert Bruggeman)即将离开该公司。
去年11月，布鲁格曼才加入这家电动汽车制造商。据该报道称，布鲁格曼的这次离开令人感到意外，而对布鲁格曼的离职而空缺出的职位，特斯拉还没有找到替补人选。
根据布鲁格曼在社交媒体LinkedIn上的个人资料，他一直是特斯拉位于加州弗里蒙特制造工厂负责制造业务的副总裁。
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