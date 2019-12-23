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微软Chromium Edge用户现可将站点固定到Windows 10任务栏

2019/12/23 15:22:32来源：IT之家作者：微尘责编：微尘评论：

IT之家12月23日消息 据外媒报道，微软早前正式向Edge浏览器的InPrivate、Canary、以及Dev通道推送了必应浏览器的私密保护功能，现在用户可以在新的Edge Chromium中将相关站点固定到Windows任务栏中，由此一来用户可更快速地访问自己的常用站点了。

不过经典版Edge浏览器的菜单中便可将当前站点固定到 Windows 任务栏或“开始”菜单中了，而用户在将Chromium Edge当前站点或网页固定到Windows任务栏的同时还可向用户提供相关应用建议，比如新闻、Office、必应搜索等。

操作如下：

1.启动Edge浏览器的最新Canary或Dev版本

2.访问任意网站

3.单击Elllipsis菜单>其他工具，然后选择“固定到任务栏”以将该网站固定到任务栏。

固定到任务栏启动任务栏固定向导选项

4.如需添加一些站点，请选择“更多工具”子菜单下的另一个选项，然后等待建议显示（第一组建议是根据用户的浏览历史生成的）

5.选择要固定到任务栏的站点，单击继续，在下一步中选择要固定到任务栏的Microsoft应用程序，或单击继续，然后单击关闭以结束向导并查看在任务栏上固定的项目。

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关键词：微软Edge浏览器

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