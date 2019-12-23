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企业微信3.0正式发布：100人大群、全新客户朋友圈

2019/12/23 16:03:24来源：IT之家作者：玄隐责编：玄隐评论：

IT之家12月23日消息 在企业微信2019年度发布会上，企业微信3.0版本正式发布，带来更加完善的“人即服务”内测能力与工具，包括客户联系、客户群以及客户朋友圈，进一步升级企业微信与微信生态互通能力。

在企业微信3.0中，外部客户群内测人数上限是100人，企业员工可以搭建外部群聊，为客户提供多对一或一对多的社群服务模式，对客户需求进行长期服务。

企业微信3.0全新推出客户朋友圈内测能力，企业成员可发布专业内容到客户朋友圈，帮助客户理解产品信息，还可与客户进行评论互动。通过客户朋友圈，客户买完商品后可以收到相关建议、指导等。

此外，企业也可以管理员工发出的客户朋友圈，设置哪些员工可以使用该功能，也可以由企业统一制作要发表的内容，一键分发给员工和指定客户，员工确认后就会发表到客户的朋友圈中；还可以查看员工发表过的全部内容以及客户互动的情况。

据介绍，目前企业微信已经覆盖超过50个行业，服务超过了250万家真实企业，6000万活跃用户使用着企业微信服务，超过80%的中国500强企业选择了企业微信。

企业微信 v3.0更新详细日志：

连接微信全面升级

1. 客户朋友圈

成员可发表内容到客户的朋友圈，告知客户活动信息、产品动态。

企业可查看成员发表的内容，也可统一创建内容，成员确认后发表到客户的朋友圈。

2. 客户群

成员可创建包含微信用户的客户群，在群内进行服务，同时群聊人数上限提升至100。

成员可为客户群配置一条欢迎语，当有新成员加入群聊时，系统将自动发送这条欢迎语。

企业可查看并管理成员的客户群、对离职成员的客户群再分配，企业资产不流失。

企业可通过群聊数据统计查看客户群数据，掌握成员服务情况。

集成多款效率工具

1. 日程

可快速向同事发起日程邀约、将聊天中的工作添加为日程，并在日程中统一管理自己的工作安排。支持多终端同步及同步手机系统日历。

在聊天中使用「约时间」功能，可查看群成员的日程闲忙，选择大家的有空时间发起时间邀约。成员投票后，还可快速基于此时间发起日程。

企业可通过API接口，将企业已有系统的日程添加到企业微信中。

2. 会议

进入工作台-会议应用，可随时随地发起和参与音视频会议。支持25人同时参会，并为主持人提供了一些管理功能。

发言的同时还可向参会同事演示文档或电脑屏幕，并支持实时标注演示的内容，会议沟通更清晰。

群聊发起多人通话最多可以选择25人了，超过9人时将自动转为会议发起。

3. 微文档

可个人创作或与同事共同编辑的文档和表格，企业和创作者可设置文档的内外部访问权限、文档水印。

文档修改实时更新，同事间共享无需多次传输。

4. 微盘

与同事们创建共享空间，文件修改实时同步，每次打开都是最新版本。

可为指定部门、成员设置浏览或编辑的空间权限，管理更灵活。

统一存储企业文件，支持成员操作审计，保障企业数据安全。

沟通效率进一步提升

可在消息列表上右滑标记聊天，会在聊天列表置顶，方便稍后处理。

可将群内的重要消息长按后置顶在群聊顶部，提醒群成员关注。

在聊天时右滑轻扫出快捷打开，查看日程、待办、文档等应用，且支持添加更多应用。

基础OA应用优化

1. 打卡

手机打卡支持人脸识别了，自动校验员工身份，打卡更可靠。

管理员可配置下班提醒时间，减少多余提醒。

2. 审批

管理员可在管理后台为审批模板进行分组和排序了，分类展示，方便提交和查看。

新增时长控件，成员填写开始和结束时间后，自动根据设置的规则计算时长。

企业设置多语言后，管理员可设置英文版本的审批模板。

学校可组建家校通讯录并创建班级群与家长联系

学前教育和初中等教育的学校可以使用「家校通讯录」，统一管理家长信息。

老师可以给家长发通知，还可以添加家长的微信进行沟通。

可以创建班级群，邀请家校通讯录中的家长进群与老师沟通。

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关键词：企业微信微信

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