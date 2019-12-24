滴滴顺风车北京上线：我们等待超过3小时仍无人接单

12月23日，滴滴顺风车在第二批北京等5个城市开放试运营，加上此前的哈尔滨等5个城市，目前滴滴顺风车已在全国10个城市迎来重启。

北京上线首日，新浪科技四位小编尝试体验究竟如何，最长等待时间长达3个多小时，然而都未能有车主接单。

当然，无人接单也绝非个例。在微博上，亦有网友表示“不仅需要人脸识别、还有在线狂答6道题环节。最后，亲测一小时了，无人接单。”

从用户层面，使用流程相较之前更为繁杂，需要先完成多个步骤比如人脸认证、安全知识学习等；而车主层面，一位车主向新浪科技表示，由于车主认证需要太多材料，所以第一天还未完成注册。这恐怕也是打车难出现的重要原因。不过他表示，以后会考虑回归滴滴。

滴滴总裁柳青曾在顺风车上线前说，为了安全，滴滴可能在做一款最难用的顺风车产品。而安全与效率，仍旧需要行业和滴滴做好平衡。

等待超3小时无人接单

新浪科技体验了顺风车用户的使用流程，首先需要完成乘客安全任务，包括实名信息认证（人脸认证）、安全功能确认（确认核验头像；录音授权）和乘客安全知识学习（安全知识测试）。整个流程下来需要数分钟的时间，其中安全知识测试一共6道问题，如果答错需要重新回答才能进入下一题。

完成乘客安全任务后，需要再阅读滴滴顺风车出行倡议书，包括安全、真实、平等、友善、履约。在履约方面，滴滴引入了新的衡量维度——行为分，该分值过低会影响顺风车的正常使用。出行倡议书阅读同意后方可进入行程发布页面。

行程发布后，需等待车主邀请，收到邀请选择车主确认并支付，才可出行；同时滴滴也通过算法智能提示车主与乘客路线的顺路程度，乘客可选择顺路程度较高的车主进行沟通，看是否有接单意愿。

新浪科技小编A于23日14:20提前预约了一段距离为22km的路程，选择17:50-18:05出发。页面显示，50%以上顺路的在线车主共有41位，平均邀请时间约10-15分钟。不过一直到17:50，也即是等待了3个半小时之后，仍旧没有车主接单。中途小编A曾给一位70%顺路的车主沟通，被以不顺路为由拒绝。

随后，小编A再次于18:10预约了一段12km的路程，选择19:40-19:55出发，最终仍旧无人接单。由于滴滴顺风车试运营只开放了5:00-20:00的时间段，最终不得不作罢。

小编B和小编C同样遇到了类似的情况，等待1个小时左右后，最终放弃以顺风车方式出行。

小编D则在滴滴顺风车无人接单后，尝试了嘀嗒顺风车。接单的嘀嗒车主也曾是滴滴顺风车主，他告诉新浪科技，知道滴滴顺风车今日在北京上线，但因为认证需要太多材料，又没有随身携带，所以第一天还没有完成注册。而对于滴滴顺风车重新上线后在接单时间、距离限定等方面的新规则，他也表示还并不十分了解。

对于顺风车打车难的问题，滴滴相关人士向新浪科技表示，一方面是顺风车在北京上线试运营的第一天，同时滴滴方面也没有大规模宣传。由此来看，很多车主可能并不知道试运营的消息，或者还未来得及重新认证。

安全与效率的再平衡

吸取2018年两次安全事件的教训，滴滴此次在顺风车上新增了众多安全措施。

行程前，滴滴提升了乘客和车主的准入门槛。乘客方面也需要实名认证；车主方面则进一步需要提交身份证、驾驶证、行驶证进行审核，并新增了车主证件的视频动态审核，以防止证件造假。车主还增加了信用门槛，社会公开的失信被执行人不可认证为顺风车主。同时滴滴还会联合公安机关对注册车主进行综合背景审查。

社交媒体上有顺风车车主对此吐槽称，“对司机端太不友好了，那么点车费，乘客各种要求，动不动就投诉，当专车坐，我是不会用滴滴拉了，身边开车的同事也基本都不用滴滴了，直接在自发组织的群里找人顺路更舒服。”

行程中，滴滴下线了附近接单功能，车主需要设置常用地点，在常用地点间接单；并根据当地情况及私人小客车合乘相关规定限定每日接单数量。

而《北京市私人小客车合乘出行指导意见》规定，车主提供合乘服务每车每日不超过2次。这也意味着滴滴顺风车车主只能在常用的工作、居住等地点接单，并且每日最高只能接2单，将一部分专职以顺风车方式拉活的车主排除在外。“司机端不能看附近订单了，偶尔去哪里办事想顺路带一个的可能性降低了”，一位车主说道。

不过某顺风车企业从业者却对此表示赞同。他表示，虽然提高车主准入门槛、设置常用地点和每日不超过2单等一系列措施让可用的车辆减少了，但让滴滴顺风车回归了本质。“顺风车在政策监管上就是不以盈利为目的民间互助自愿行为，如果像快车和专车那样接单，就属于非法营运的范畴了。”

此外，滴滴也进一步加大了对女性用户的保护，推出了女性专属保护计划。包括隐藏个人信息，根据数据算法为女性用户寻找更合适的同路人等。

不过，安全与效率终究需要一个平衡。滴滴在增加众多针对车主审核程序以提升安全性的同时，如何吸引流失的老车主回归是一个巨大的考验，这也关乎顺风车用户的出行体验。

同时，安全也不是绝对的。滴滴总裁柳青曾坦言：“谁那么笃定就能推出一个100%安全的产品？”被媒体问及假如顺风车重启之后再出事故怎么办？柳青回答：“不知道，不敢想。”

还能否重回此前地位？

柳青曾在顺风车媒体开放日上透露，滴滴目前每日的出行订单是2000万-3000万，而滴滴顺风车过去每日产生100万-200万单，占比5%-10%。虽然顺风车在滴滴整体业务订单中的比重并不大，但却为一直亏损的滴滴贡献了诸多利润。同时，每日100万-200万订单的绝对值相比其它顺风车平台实际上并不小，该业务也是长距离出行用户和车主的强需求，未来还有进一步增长的空间。

在滴滴顺风车出现安全事件前后，出行行业也不断有新玩家入局顺风车领域。

2018年3月，高德在成都、武汉两地上线顺风车，并随后在全国更多城市逐步上线。谈及入局的原因，高德集团总裁刘振飞表示，顺风车是非常绿色的共享出行方式，它在不增加道路压力的情况下，撮合共同的出行需求，可以有效提高社会出行效率，缓解城市交通拥堵，降低空气污染。高德方面还宣称“不抽佣、不营利，保证乘客花多少钱，车主就能拿到多少钱。”以吸引更多车主加盟。

哈啰出行于2018年12月开始顺风车司机招募。2019年2月，哈啰出行的顺风车业务在全国范围内正式上线运营。这个时间点一是在滴滴顺风车下线的空窗期，二是正值春运前后，也是顺风车业务需求最旺盛的时期。上线当时哈啰就宣称顺风车业务进入300多个城市，注册车主达到200万、总发布订单超过700万。

而在滴滴顺风车北京上线的前一天，新浪科技还收到了哈啰顺风车的促销短信，给出了乘坐顺风车立减15元的优惠，以补贴来争夺用户。

另外一家顺风车起家的嘀嗒出行，则在滴滴顺风车下线期间，赢得了众多顺风车车主和用户转移。今年9月，其宣布嘀嗒出行的用户突破1.3亿，车主数量突破了1500万（包含90万出租车司机）。

对于这些竞争者，滴滴顺风车总经理张瑞曾回应，竞争之下滴滴确实会有压力，不过众多新玩家入局，也证明了顺风车的价值所在，对用户和行业都是好事。

滴滴此时逐步上线顺风车业务，一方面是对竞争压力的防御，另一方面也是在今年春运期间争取在全国范围内重启的进攻动作。但如何吸引业务下线一年多而大量流失的老用户和老车主，是滴滴顺风车业务目前面临的严峻考验。

在北京郊区读书的暄暄（化名）曾是滴滴顺风车的忠实用户，由于定期要在家和学校之间往返，顺风车成了她最具性价比的选择。在滴滴顺风车下线初期，她还期待能够早日上线，但现在已经找到了更合适的方案：微信群拼车。

她告诉新浪科技，这些拼车微信群会分地域、分目的地来组建，由于自己每周去学校的时间和路线比较固定，因此在群里拼车要比预约滴滴顺风车更加方便。

实际上，这种顺风车的撮合信息在QQ群、贴吧等社交平台上也随处可见。在滴滴顺风车缺席的日子里，出行领域的玩家们提供了更多替代品，顺风车用户们也寻找到了适合自己的更多元化的选择。

曾饱受安全问题阴影的滴滴顺风车还能否重回行业地位？从北京试运营首日的情形来看，仍旧任重而道远。如何在安全与效率中作出更好的平衡，也只能由滴滴自己给出答案。