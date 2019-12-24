B站签约冯提莫，能否靠直播业务实现年入一百亿目标？

12月19日，知名主播歌手冯提莫在生日会直播结束后，宣布将在B站开展独家直播。冯提莫曾经是“斗鱼一姐”，今年9月底与斗鱼合约到期未续约，近三个月时间里没有找到下家平台开播，或许因为签约费用过高。据新京报在关于冯提莫与斗鱼合约到期的报道中提到，内部人士透露，冯提莫开出了5000万元一年的签约费用。不过目前B站与冯提莫本人并未透露这次签约的费用。

不久前的12月6日，B站向外媒确认以8亿元价格拍得英雄联盟（LOL）全球总决赛中国地区三年独家直播版权。一同参与竞拍的还有快手、斗鱼、虎牙等平台，对于8亿元的价格，有业内人士表示，5亿以内是较为合理的。赛事直播用户打赏、转化情况不高，被业界猜测是几大直播平台并未出手的原因。

以ACG（动画、漫画、游戏）起家的亚文化社区B站，为何会重金签约歌手主播冯提莫、高价买下电竞赛事全球总决赛直播版权。

一、持续亏损，商业化步伐缓慢

回顾B站CEO陈睿在接受腾讯《晚点》时的采访，“在中国低于100亿美金这个体量的内容平台都将被淘汰，一百亿美金意味着公司收入至少要100亿人民币一年。我提的不是一个“目标”，而是我过不了这根线我会死。”B站2018年营收41.3亿元人民币，离每年收入100亿人民币的距离还很远。另外，据B站公布的财报，自上市以来净亏损累计已达14.7亿元。

赖以盘活B站社区的ACG文化，其潜在市场总额（TAM）十分有限，据他们自己估计ACG市场总规模到2023年将只有620亿元人民币。意味着B站以当前速度再成长四年，就将撞上天花板了。结合这两方面原因，B站必须迈出ACG圈，以寻找更多的盈利点。

11月18日，B站公布2019年第三季度财报，在财报发布后的高管电话会议中，B站首席运营官李旎表示“三季度的用户画像，与此前相比没有明显变化，用户的平均年龄是21.5岁”。这表明，在B站有大量年轻人进入的同时，老用户也在不断流失。

在B站赴美上市的路演PPT里，他们给自己的用户群体贴了这样一个标签——“Z世代”，专指1990年—2009年出生的一代，称Z世代将成为中国娱乐消费的驱动力和潮流的引领者。尽管Z世代有更强的付费意愿，但低龄化也代表着用户付费能力不足。或许这也是B站商业化缓慢，一直亏损的原因之一。

图片来源：B站路演PPT

B站曾尝试在某几部新番前加贴片广告，随后导致社区强烈不满，最后以B站许诺新番永远不加贴片广告而告终。另一项商业化举措，发布大会员也曾引起社区用户不小的反应。按照B站CEO陈睿对媒体的说法是“发布大会员，遭到社区强烈的恐慌。当时我们以为发布没问题，因为没有降低任何非大会员的体验，但用户担心你变坏了”。在这样的社区文化环境下，B站商业化步伐变得更加缓慢。

在持续亏损和商业化缓慢的双重压力下，B站重金买下英雄联盟总决赛中国区独播权，签约流量主播冯提莫，或许是想通过加大直播业务上的投入来找到增加营收的突破口。

二、游戏增速放缓，加入泛娱乐直播战局

B站四大主营业务，分别为游戏、直播与增值服务、广告、电商，其中游戏和直播与增值服务目前在总营收占比超过75%，是B站业务的重点。

上市之初，游戏业务一度在B站营收占比达到80%以上，最新公布的第三季度财报显示，游戏业务的营收占比下降到50%。

图片来源：B站招股书

游戏业务与非游戏业务各占比五成，被看作是B站营收平衡策略取得不错的成绩，但不能忽略成绩背后部分以游戏增速放缓为代价。据B站财报中数据，2018年第四季度、2019年第一季度、2019年第二季度、2019年第三季度游戏业务的收入分别为7.1亿元、8.7亿元、9.1亿元、9.3亿元人民币。

图片来源：B站官方

B站从2016年开始代理手游《FGO》，这款游戏为B站的游戏业务贡献了超70%的营收。通常一款手游的寿命大约在2-3年左右，在《FGO》之后，B站迄今尚未找到下一个爆款。

游戏业务仍占据着B站营收的半壁江山，未来3-5年内游戏业务依旧是其营收增长的重要引擎，面对游戏增长乏力，B站不可避免地加大直播业务的投入力度。

今年3月，熊猫直播关停，随后B站和快手入局，国内游戏直播格局从熊猫、斗鱼、虎牙“三国杀”演变为B站、快手、斗鱼、虎牙“四足鼎立”。但B站在直播领域的付费用户规模远低于其他竞争对手，且据今年第三季度财报数据来看，斗鱼净利润7220万元，虎牙净利润1.23亿元，均已实现盈利。

今年11月19日，B站CEO陈睿在第三季度财报电话会议上还表示“过去B站其实没有从外面去挖一些特别大的主播，也没有花太多的经费在竞争方面，但是我们的直播业务仍然是非常健康地发展。”

在谈到B站在直播领域的优势，如何与现在领先的几个平台竞争时，陈睿表示“B站的直播不是一个对外竞争型的业务，是B站内容生态的一个自然延伸”。

现在来看，B站已经放弃原本的直播业务发展策略，加入到直播行业头部主播与大型电竞赛事直播权的争夺战中。

B站重金砸直播业务，是否能帮助B站实现年收入一百亿人民币的目标，有待时间验证。