我在快手抖音B站学知识：看别人复习，给局座打钱

12月18日消息，据港媒《南华早报》报道，2019年为知识付费的中国用户数量预计将达到3.87亿，为了多渠道增加营收，视频平台B站、快手以及抖音正在采取各种措施打入中国的在线教育领域。

以下是详细内容：

在一个普通的周三下午，网名叫做“MinnieEight”的中国学生正在准备2020年全国研究生入学考试。她在练习本上抄抄写写，旁边是她的Mac笔记本电脑、一束鲜花和摆在白色书桌上的一只毛绒玩具企鹅。

她不时翻页或写下什么东西，看起来像是一个普通的学习场景，但不同的是：这名学生下午学习的每一分钟都在B站上直播，有超过1万名观众都在观看她的学习。整个画面几乎是静止的。MinnieEight只有在握笔写字的时候才会在视频中露出自己的手。

MinnieEight是B站上以#studywithme标签展示自己日常学习的600名主播之一。成千上万的观众也在为考试做准备，学习英语，或者只是静静地阅读，而视频中的虚拟伴侣让他们感觉在学习过程中没那么孤独。

视频共享平台B站以动画、漫画和游戏内容（ACG）而闻名，曾经是一个完全专注于娱乐的平台，拥有成千上万的热门电视节目和电影。视频播放时会直接显示评论的“弹幕”。但这种“伴读”（study with me）是B站推出的一项新功能。

图示：一名网名叫做“MinnieEight”的中国学生正在直播自己的学习

家长以前并不喜欢B站。但最近，B站一直在努力增加一个独特的“学习社区”，用户上传了数百万个与教育相关的视频，内容涉及计算机科学、心理学、金融、外语学习和Adobe Suite实践技巧。

多年来，B站在中国年轻人尤其是所谓的Z世代中非常受欢迎，现在这家公司在教育市场上押下重注。该公司表示，今年用户数量达到1.28亿，其中有超过2000万的用户访问了B站，在直播室或录制教程中进行在线学习活动。这一数字是2019年参加全国高考人数的两倍多。

除了直播学习室之外，用户还可以在平台上找到各种免费录制的课程。例如由北京大学教授讲授的名为“变态心理学”的课程是平台上最受欢迎的课程之一。该课程拥有超过3亿的点击量，获得了15万个“赞”以及超过26000条评论。

涉足教育领域的不止于B站。短视频应用快手称，截至2019年10月，有近100万教育内容创作者入住平台，拥有超过2亿个教育类短视频，平均每天吸引用户逾1亿。

快手的主要竞争对手抖音也上线了各种形式的教育类短视频，其中不乏面向青少年受众的内容。今年早些时候，抖音与中国科普研究所等国家级组织合作，推出了一项名为“Dou计划”的项目，对相关内容创作者给予奖励，鼓励他们创作更多与教育相关的内容。

在争夺观众时间的竞争中，这些视频平台都在采取措施拥抱教育行业，以进一步提高营收，并使收入来源多样化。

推动营收的新市场

当B站宣布在10月底开始对其服务B站课程（Bilibili Class）进行内测时，说明其开始涉足涵盖宠物饲养、论文写作、视频编辑、PPT教程等付费课程业务，人们对此并不感到意外。

军事理论家、军事评论员张召忠在其中开设的《局座的国际战略课》系列课程就是其中之一。观众需要为10集课程支付60元人民币。“局座”张召忠在B站上有300多万名粉丝。

付费课程是B站从其庞大用户中产生营收的新选择。在截至9月30日的第三季度，该公司拥有790万月度付费用户，是去年的两倍，但仅占其总用户数量的6%左右。

第三季度B站的净收入为18.6亿人民币，同比增长72%，而核心业务手机游戏视频的营收仅增长了四分之一。包括直播和电子商务在内的其它细分业务均出现三位数增长，分别同比增长167%和703%。

相比于以Z一代为目标客群的B站，拥有2.1亿日活用的快手则鼓励用户上传更适合广泛受众的教育视频，比如烹饪教程、电工培训，甚至农作物种植等内容。公司在10月份发布的《快手教育报告》中指出，用户对农业、职业教育和学校科目等教育相关内容的需求与日俱增。

例如，一位名为“佳利姐烘焙”的快手博主在平台上发布了一系列烹饪教程，并吸引了约25万名粉丝，现在这名博主提供每集2元的付费内容。她发布的烘焙课程通常时间很短，引人注目也很实用，常常会在视频中解释如何准备一种特殊辣酱或其他特殊食材。

另一个典型是拥有130万粉丝的“现代农业（许老师）”，他以发布教用户如何种地的视频而闻名。这名博主还推出了一个付费课程，重点是培训农民如何在互联网的帮助下创办小企业。

图示：快手上的“现代农业（许老师）”正在通过视频直播教用户如何种玉米。

通过这一功能，快手为内容创作者通过制作视频和进行直播获利提供了一种快捷方法。据该公司称，截至2019年8月，为教育内容付费的用户数量达到了160万，同比增长95%。快手补充称，超过一半的内容创造者以短视频的形式出售课程，其中95.2%的人获得了收益。

抖音尚未推出付费课程，但其3.2亿的日活用户已经吸引了教育机构的注意，他们认为抖音是吸引更多学生的必要工具，而该平台本身也在从广告方面获益。

与此同时，为了充实内容，抖音给了个别教育内容创作者特权，允许他们上传五分钟长的视频，而普通用户的时间限制是60秒。“向波老师”是一名来自中国四川的中学教育工作者，他以“万物皆化学”为标签，通过轻松愉快的化学课视频视频剪辑吸引了630万粉丝。

强势进入者还是现有玩家的合作伙伴？

付费课程并不是什么新鲜事。根据市场研究公司艾媒咨询的数据，2018年中国付费知识用户数量达到2.92亿，预计到2019年底将增至3.87亿。据行业数据提供商智研咨询预测，2020年中国付费知识市场规模将达到235亿元人民币，比2018年的86亿元人民币增长172%。

虽然全国蓬勃发展的知识付费市场上已经出现了诸如知识应用“得到”、音频分享平台“喜马拉雅”和问答网站知乎等“行业”巨头，但整个领域尚未出现一个市场主导者,部分原因是这些公司都集中在利基市场。

像B站和快手这样的视频平台仍然被认为是人们用来打发时间的娱乐虚拟场所，但现在他们的目标是把自己变成“老师”，通过最大化自己优势来吸引更多的学习者。

良好的社区意识对他们在教育领域的迅速崛起大有益处。用户会自发上传高质量的跨主题视频，丰富了平台的内容生态系统，之后他们就会像在一个小社区里一样，就这些优质内容进行交流。平台运营商希望培育这种“社区文化”，同时将这些资源转化为利润。

目前，B站正在稳步充实付费课程，并积极签约更有生产力、能够提供高质量内容的创作者。

快手副总裁马宏斌在2019年度全球教育峰会上表示，快手将其教育内容生态系统视为对所有专业机构和个人开放的基础设施，为其他行内人士与快手合作提供教育内容铺平了道路。

抖音母公司字节跳动也在中国教育科技领域取得了重大进展，开发并收购了几款专注于教育的应用软件，例如在线教育门户网站大力课堂以及一款即将上线、面向儿童的的人工智能家庭教师软件。

显然，曾经的娱乐专家B站、快手和抖音正在重塑中国的在线教育领域，要么是作为强大的新进入者，要么是作为现有参与者的支持性合作伙伴。

时间已经很晚了。在B站一个叫做“乔伊的学习室”的直播房间里，画面定格在乔伊书桌前的一张照片上。有超过4000人在关注博主的学习直播。

“晚安，”乔伊写道，“早上7点见。”