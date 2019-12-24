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三星S11+国行获3C认证，仍配25W充电头

2019/12/24 14:42:57来源：IT之家作者：远洋责编：远洋评论：

IT之家12月24日消息继S11和S11e之后，三星S11+国行版本疑似也已现身国家质量认证中心。

根据来自国家质量认证中心最新公布的信息显示，三星旗下已经有型号为SM-G9880的5G新机获得了3C认证，同样标配EP-TA800充电器和支持25W充电输出，预计该机应该是三星S11+的国行版本。

据悉，三星S11系列三款新机的国行固件已经开始测试，全部都支持双模5G组网方式。而尽管现在三星S11+标配的是25W充电头，但可能会效仿三星Note 10+的做法，用户可以自行购买45W超级快充头而获得更快的充电速度。

根据此前爆料，三星S11+会配备6.9英寸曲面挖孔屏，不仅支持2K+分辨率和20:9纵横比例，而且还将支持120Hz刷新率。搭载骁龙865处理器和X55基带芯片，三星S11+此次还拥有该系列中最强的摄像头配置，所拥有一亿像素主摄不仅具备1/1.33英寸大底，同时三星S11+还会配备48MP长焦镜头和采用潜望式结构镜头设计，支持5倍光学变焦和100倍数码变焦功能。配有5000毫安时电池，12GB LPDDR5内存，拥有256GB/512GB/1TB等存储容量以及采用USF3.0闪存技术。

而根据此前传出的消息称，三星S11+将会联袂S11和S11e在明年2月18日正式发布。

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