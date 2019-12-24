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注意！过去一年未登陆百度网盘的用户，免费空间将从2T调整为100G

2019/12/24 17:18:43来源：IT之家作者：微尘责编：微尘评论：

IT之家12月24日消息 2018年百度网盘曾发布消息空间调整通知公告，其中明确提到”2018年12月25日至2019年12月31日期间，未登陆过百度网盘的用户，原2T免费存储空间将从 2020年1月1日开始调整为100G。“百度网盘用户记得及时登录。

公告全文：

尊敬的用户：

感谢您一直以来对百度网盘的支持！6年来，百度网盘为海量用户提供稳定的个人云存储服务。我们希望通过合理的资源调配，提升闲置空间使用率，让更多有切实需求的用户享受到优质、稳定、安全的个人云存储服务。

因此，对百度网盘的存储空间方案做出如下调整：

1、2018年12月25日至2019年12月31日期间，未登录过百度网盘帐号的用户，2T免费存储空间将从2020年1月1日开始调整为100G；若存储文件超过100G，将仅支持下载和访问已存储文件，无法存入新文件；

2、2018年12月25日至2019年12月31日期间，至少登录过1次百度网盘帐号的用户，可继续使用2T免费存储空间；

3、百度网盘付费用户存储空间不受以上规则影响；

百度网盘的可持续发展离不开每位用户的支持与理解。我们也希望通过网盘的竭诚服务，为您带去一份长久的美好陪伴。

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关键词：百度网盘百度云

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