内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯软件之家
Win10之家WP之家
iPhone之家iPad之家
安卓之家数码之家
评测中心智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>IT资讯>业界

买个苹果？支付宝花呗上线小小“超能力”：最高20元超限额度

2019/12/24 18:22:21来源：IT之家作者：玄隐责编：玄隐评论：

IT之家12月24日消息 支付宝花呗表示，今晚就是平安夜，花呗准备了一份小小的“超能”礼物——最高20元超限额度，让你避免遇到额度不足而付款失败的小尴尬，付款时刻更安心。

据介绍，这款小小的“超能力”会在超市、公交地铁等所有能使用支付宝的地方发挥作用，使用超额限度后，会收到一条短信提醒和支付宝端内的消息提示：你刚刚使用了花呗超额限度。

花呗超额限度可以去额度中心查看账单，还款时这笔超额限度将比通用额度优先还清。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：支付宝花呗

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|云日历|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有