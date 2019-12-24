买个苹果？支付宝花呗上线小小“超能力”：最高20元超限额度

IT之家12月24日消息 支付宝花呗表示，今晚就是平安夜，花呗准备了一份小小的“超能”礼物——最高20元超限额度，让你避免遇到额度不足而付款失败的小尴尬，付款时刻更安心。

据介绍，这款小小的“超能力”会在超市、公交地铁等所有能使用支付宝的地方发挥作用，使用超额限度后，会收到一条短信提醒和支付宝端内的消息提示：你刚刚使用了花呗超额限度。

花呗超额限度可以去额度中心查看账单，还款时这笔超额限度将比通用额度优先还清。