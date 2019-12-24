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华为FreeBuds 3古风耳机盒上线

2019/12/24 19:50:52来源：IT之家作者：沧海责编：沧海评论：

IT之家12月24日消息 华为终端官方微博今日宣布，华为FreeBuds 3古风耳机盒上线，不过具体的开售时间及价格官方并未公布。

从官方视频来看，华为FreeBuds 3古风耳机盒正面的山水、琵琶、古筝等刺绣都是人工刺上去的，耳机盒边沿点缀有小“珍珠”等其他装饰，盒子顶部还有金色花装饰物，“珍珠”挂绳系于此处。不过华为FreeBuds 3古风耳机盒具体的规格参数及价格官方网站尚未登出，具体暂不知。

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关键词：华为FreeBuds

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