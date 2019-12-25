分析师：2020年苹果AirPods销量将达到8500万副

北京时间12月25日凌晨消息，可穿戴设备已经轻松成为苹果公司最令人兴奋的市场机会之一，该公司CEO蒂姆·库克（Tim Cook）表示，这个细分市场目前正在“爆炸式增长”。根据库克的估算，苹果公司可穿戴设备业务的收入目前约为189亿美元。

市场研究机构IDC最近作出估测称，第三季度全球整体可穿戴设备市场的销售量几乎翻了一番。

随着2019年接近尾声，苹果公司全年售出的AirPods价值可能将达60亿美元。在2020年中，这个数字可能会增长一倍以上。

在最近向投资者发出的一份研究报告中，华尔街投行伯恩斯坦（Bernstein）分析师托尼·萨克纳吉（Toni Sacconaghi）预测称，苹果公司2019年来自AirPods的收入将达60亿美元。这位分析师认为，2020年里AirPods销量可能会翻一番以上，达到8500万副，销售额将达150亿美元，在苹果公司同年预期总营收中所占比例将达3.5%左右。

这家科技巨头在今年3月发布了第二代AirPods，随后在10月发布了售价249美元的高端AirPods Pro。另外，苹果公司还推出了其他一些使用Beats品牌的可穿戴设备。

但在另一方面，虽然AirPods极受欢迎，并正在迅猛增长，但其销售量可能很快就会达到顶峰。萨克纳吉称：“一旦达到曲线的顶端，那么增长速度就会倾向于大幅放缓，而AirPods目前的增长速度是如此之快，以至于有可能会在记录期内达到顶峰。”

这位分析师还认为，有一部分用户购买了二手iPhone，可能不愿意花159美元买一副AirPods耳机。苹果公司曾在今年早些时候表示，全球iPhone装机量已达9亿部。萨克纳吉认为，在目前仍在使用的iPhone中，约有2.5亿部是在二手市场上购买的，这可能会对AirPods的上行潜力造成限制。

萨克纳吉在报告中写道：“鉴于AirPods的采用率曲线异常陡峭，而iPhone用户人群正在迅速饱和，因此我们预计到2021年或2022年时，AirPods的收入增长将会大幅减速至个位数，甚至是降至更低水平。”

伯恩斯坦的预测与Loup Ventures分析师吉恩·蒙斯特（Gene Munste）的预测形成了鲜明对比，后者长期追踪苹果公司的动向，他在最近作出估测称，基于5990万副的销量和142美元的平均售价，AirPods在2019年中可为苹果公司创造出85亿美元的收入。蒙斯特的预测模型认为，苹果公司在2020年中将以159美元的平均售价卖出9580万副AirPods，创造出152亿美元收入。

在上述研究报告中，伯恩斯坦重申了对苹果公司股票的“与大盘持平”（market perform）评级和250美元的目标价，这一目标价低于苹果公司的当前股价。