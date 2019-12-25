“闲聊”App主动为网络赌博提供帮助，已被警方立案侦办

IT之家12月25日消息 浙江省舟山市公安局普陀区分局昨日发布案情通报，12月23日，舟山市公安局普陀区分局对涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪的深圳小水滴网络科技有限公司依法开展现场调查取证。

今年5月份，舟山警方在办案中发现，多人利用“闲聊”App软件组织网络赌博活动。经查，“闲聊”App系深圳小水滴网络科技有限公司开发并运营。该公司通过“闲聊”App主动为网络赌博人员提供帮助条件，已涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪。

目前，案件还在进一步侦办中。