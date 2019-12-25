台积电回应“无法供货华为14nm”：美国目前没有改变规则

IT之家12月25日消息 据台湾媒体报道，美国计划将“源自美国技术”的标准从25%的比重，下调至10%，以全力阻断台积电等非美国企业向华为供货。外电报导称，台积电内部评估，7nm源自美国技术比重不到10%，可以继续供货，但14nm将受到限制。

现据第一财经报道，台积电回复称："美国目前并没有改变规则，我们也不会对臆测性的问题做答。”

据悉，为此，华为旗下芯片公司海思加速将芯片产品转向7nm和5nm，而14nm产品则分散自中芯国际投片，避开美方牵制。