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BBS发明人去世，天涯虎扑和贴吧都要感谢他

2019/12/25 10:31:46来源：IT之家作者：远洋责编：远洋评论：

IT之家12月25日消息 BBS（电子公告牌）的发明人Randy Suess已于12月10日去世，享年74岁。

Randy Suess和Ward Christensen于1978年建立了Computer Bulletin Board System电脑公告板系统（CBBS），以便为用户提供发表思想的中心场所，这套系统能让使用者仅用电话线接入中央计算机，便可发布通告以相互沟通，无需亲自见面。但CBBS操作相当复杂，使用者需要通过电话输入站台号码才得得以进入，它一次只能接待一台调制解调器的访问，用户只能轮流进入系统。

CBBS启动屏

据悉，最初的CBBS就运行在一台Intel 8080计算机上，存储系统仅有两个8英寸软盘，在这之前，ARPAnet尽管迎来100台主机数量的突破，但仍局限在国防领域，并未对普通的电脑爱好者开放。

在接下来的几十年中，这些拨号公告板让许多人第一次进入在线世界。随着HTTP协议的出现，BBS演变成了形式更丰富的论坛（Forum），支持富文本信息，有了聊天室、游戏等功能。

BBS在被引入中国后也创造了一段丰富的历史：1997年诞生的猫扑，1999年3月成立的天涯，2003年底上线的百度贴吧，都有BBS的影子。

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关键词：BBS

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