《电话实名制白皮书》即将发布：首次提出与诚信体系的关系

我国电话实名制自2013年9月1日全面实施以来，发展至今已逐步形成制度完备、手段全面、奖惩有序的长效管理机制。2020中国信通院ICT深度观察报告通过全面梳理电话实名制发展历程和取得成效，客观总结新技术、新业务、新问题带来的挑战，审慎提炼创新解决方案和应对措施，并对电话实名制未来发展进行展望。

主要观点

1、电话实名制发展历程

经过全电信行业六年多不懈努力，通过不断推动出台相关法律法规和政策要求，逐步创新管理思路、完善技术手段，电话实名制走过从不实名到新用户实名再到用户全实名、从假号假证非实人到实号实证实人的艰辛历程。

2、电话实名制工作成效

全面迈进电话用户全实名时代，对内，推动建立健全完备的技术管理手段，支撑确保“实证”“实人”“可信”“可控”，稳固根基、夯实基础、巩固成效；对外，支撑加强社会综合治理，支持广泛开展信息共享，助力打造网络可信身份，全力构建行业诚信体系，履职尽责、服务社会、彰显实力。

3、电话实名制面临挑战

物联网、人工智能等新技术快速发展，隐私号码、一号多终端、eSIM等新业务推陈出新，已实名电话卡二次倒卖、境外销售我国电话卡、境外漫游卡在我国非实名使用等新问题层出不穷，在管理上、技术上均给电话实名制带来挑战。

4、电话实名制创新监管手段案例

为建立电话实名制长效管理机制，巩固工作成效，电信行业创新监管手段，通过引入新模式、利用新技术、建设新平台等方式，切实提升硬实力，实现同步监管新技术、及时应对新业务、持续解决新问题。

5、电话实名制未来发展建议

面对新形势，适时明确管理要求，规范行业发展。应对新问题，鼓励探索新思路，应用新技术，强化管理效力，提升工作成效。推进新方向，形成行业合力，共建网络空间诚信体系，正向激励切实从严做好电话实名制。

亮点与创新

1、首次以电话实名制为主题，发布白皮书

自2013年9月1日全面实施电话实名制以来，在全国范围内，本白皮书属首次以电话实名制为主题，发布白皮书，总结过往经验、探究现存问题、探索创新思路、探寻未来发展。本白皮书是中国信通院在电话实名制支撑工作上的创新和突破，希望提升我院在电话实名制领域的话语权和影响力。

2、首次对社会公开宣传电话实名制工作机制

电话实名制与公众利益密切相关，是社会普遍关注的热点之一。本白皮书首次向社会公开宣传电话实名制工作机制，包括规章制度、监管手段、社会治理成效等，回应社会公众关切问题，希望促进全社会提升意识、凝心聚力、共同做好电话实名制工作。

3、首次对行业公开发布电话实名制创新监管案例

电话实名制工作已取得一定成效，但仍面临挑战。本白皮书客观总结电话实名制现存问题，审慎提炼已有创新应对措施，并首次公开发布，希望促进全行业认识问题、解决问题，齐心协力共同推动电话实名制健康有序发展。

4、首次提出电话实名制与诚信体系的关系

党中央、国务院高度重视社会信用体系建设，行业信用建设是其重要组成部分。本白皮书首次提出基于电话实名制打造电信企业、用户信用体系的方式方法，明确二者相辅相成、相互促进的共生关系，给业界和社会公众以参考。

5、深度剖析电话实名制工作发展方向

立足实际，本白皮书从制度建设、手段建设、方向规划三方面展望电信实名制未来发展，启示全行业应抓住技术突破的新机遇，培育规范发展的新动能，谋划全面实名的新未来。