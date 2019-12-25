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阅文旗下起点国际利用AI翻译网文出海，包括武侠、玄幻等题材

2019/12/25 14:56:32来源：凤凰科技作者：花子健责编：懒猫评论：

12月25日消息，阅文集团在旗下海外门户起点国际上线30部AI翻译网文作品。同时平台上线“用户修订翻译”功能，使用户能够在阅读过程中对AI翻译进行编辑修正，修订信息将帮助翻译模型不断优化效果。

阅文集团对AI模型进行集中性的“专项训练”，既往优秀的译本、经典网文原作、标准核心词库都是AI学习的语料。基于自然语言理解技术进行网文内容深入挖掘，通过对大量网文内容和优质社区内容的清洗、训练和标注，使得机器更好地理解网文内容，建立阅文自己的内容大脑。

基于阅文内容大脑，阅文智能可以提取网文的一些专有名词，同时可以自动识别角色（人名）、场景（地名）、升级体系等结构化信息，构建整体网文的知识图谱。基于这些信息的补充，目前AI翻译能够较好地翻译网文特殊领域中的词、句、段落，包括作品中的人名、地名以及类似“金丹”这种网文作品特色核心元素词等专有名词，并识别出各种代词指代的对象，尽可能避免传统机翻中的“一词多译”、“张冠李戴”等现象。

另外，阅文在训练AI模型时还加入了“翻译风格”的选项，方便精准进行男频、女频，甚至不同品类作品风格的呈现。面对不同的风格要求，AI能够将同一句话，用多种不同的译法进行差异化呈现。

目前阅文集团网文出海覆盖英语、西班牙语、日语、韩语、泰语、越南语、印度尼西亚语等十余种语言，包括自有平台运营和海外授权合作。目前平台上有600余部中国网文英文翻译作品，包括武侠、玄幻、奇幻、都市等多元题材。

2019年，阅文集团先后与传音控股、新加坡电信集团达成合作，并投资泰国在线内容平台公司Ookbee U。在上线AI翻译功能后，阅文将加速拓展海外市场。

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关键词：阅文集团

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