华为与中国移动完成基于鲲鹏的核心网网络云测试，满足商用要求

近日，华为基于鲲鹏的端到端4G/5G核心网网络云软硬件完成中国移动内外场测试验收，其中IMS、EPC整机用户容量相对网络云一期有30%以上的提升。

本次测试整体方案遵从中国移动NFV/SDN技术标准“三层一域”架构：硬件采用ARM服务器替代x86服务器，采用基于ARM的分布式存储，对虚拟层、MANO、VNF进行ARM适配调优，引入SDN实现站点组网。

▲基于ARM的NFV/SDN技术体系以及测试顺序

本次测试采用华为自研鲲鹏920处理器，这是业界第一款基于7纳米制造工艺的通用计算处理器，兼容ARM架构，具有多核高性能特点，其开放性可支撑运营商更多地参与技术演进和持续创新，引入新技术路线。除处理器外，华为还提供了自主研发的端到端网络云软硬件产品与解决方案，包括基于鲲鹏的TaiShan服务器以及基于鲲鹏的分布式存储硬件，同时还提供了适配鲲鹏处理器的虚拟化、MANO、IMS、EPC、5GC、融合用户数据和策略、SDN等产品软件，采用原生云、服务化、微服务、容器等创新技术，支持2G/3G/4G/5G NSA/5G SA全融合，助力运营商构建更为敏捷、灵活、高效的5G网络。

整体测试分研究院实验室内场和浙江移动实验局外场，对网络云软硬件平台及网元的功能、三层解耦、性能、可靠性、安全等进行了全面测试，同时还补充了核心网网元跨异构资源池组POOL、MANO统一管理异构资源池等可靠性和功能增强验证，整个系统的安全与可靠性得到全面充分测试与验证。