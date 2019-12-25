京沪高铁启动招股，募资金额或超350亿元

京沪高速铁路股份有限公司正式启动招股。12月25日，上海证券交易所发布《京沪高铁首次公开发行股票招股意向书》和《京沪高铁首次公开发行股票发行安排及初步询价公告》，京沪高铁拟发行新股数量不超过62.86亿股，约占发行后公司总股本的12.8%，将于2020年1月6日网上网下同时申购。

按照京沪高铁2018年净利润102.48亿元、主板市场23倍的发行市盈率上限计算，京沪高铁募资将达301.7亿元。

据中国经营报报道，业内人士分析，作为近年来A股市场最大的IPO项目，京沪高铁上市后，预计将受到资金追捧。京沪高铁或通过特批的方式拿到超23倍的市盈率政策，进一步提升募资金额。该人士举例称，若以27倍市盈率计算，京沪高铁的募资金额将超350亿元。

《公告》显示，本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证一定市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行。

京沪高速铁路2008年4月18日正式开工，2011年6月30日全线通车，总投资额为2209亿元。线路从北京南站出发终止于上海虹桥站，总长度1318公里，沿途大都为沿海经济发达地带，是铁路优质资产。

京沪高铁公司此前披露的数据显示，京沪高铁在2014年扭亏为盈，在2014年到2017年的三年时间里，京沪高铁收获利润311.7亿元并在2016年首次实现股份分红。

据《人民铁道》2014年12月报道，京沪高铁从2014年第三季度开始扭亏为盈，有望实现利润12亿元。天津铁投2016年7月披露的债券说明书，截至2015年末，京沪高铁公司资产总额1815.39亿元，负债总额503.67亿元，资产负债率27.74%；2015年公司营业总收入234.24亿元，净利润65.81亿元。自2016年起，京沪高铁公司开始给股东分红。