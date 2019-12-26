联想拯救者将推电竞手机：官微已开通

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IT之家12月26日消息 拯救者是联想旗下的一个游戏影音本系列，现在该系列将进军电竞手机市场，目前拯救者电竞手机官方微博已经开通。
实际上今年4月份，联想集团副总裁、手机事业部总经理常程就透露拯救者电竞手机将于明年初发布。而联想中国区手机业务部总经理陈劲此前在接受采访时表示，拯救者游戏手机依靠拯救者对游戏电竞领域的多年深耕，凭借其研发、品牌运营、粉丝用户群体等资源，实现拯救者手机游戏手机行业市场第一的目标。
此前已经有不少品牌进入电竞手机领域，包括雷蛇、黑鲨、努比亚红魔等等。
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