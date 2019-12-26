“梦幻西游”直播侵权案维持原判，网易获赔2000万元

IT之家12月26日消息 据广东省高级人民法院官方微信公众号消息，今日，广东省高级人民法院对备受关注的“梦幻西游”网络游戏直播侵权案进行公开宣判，二审驳回上诉，维持原判。该案宣判在中国庭审公开网全程同步直播。

一审判令华多赔偿网易2000万元

广州网易计算机系统有限公司发现广州华多网络科技有限公司擅自在YY、虎牙平台上组织主播人员直播“梦幻西游2”游戏内容，认为其构成侵害著作权及不正当竞争。

经交涉未果，网易公司于2014年11月24日提起诉讼，请求判令华多公司停止侵权、赔礼道歉和赔偿1亿元等。

广州知识产权法院一审认定华多公司构成著作权侵权，判令其停止侵权、赔偿网易公司2000万元。

网易公司、华多公司均不服，向广东高院提起上诉。网易公司上诉认为，一审判赔数额过低。华多公司上诉认为，游戏连续动态画面不构成作品，游戏直播应是一种合理使用行为，一审计算赔偿的方法不合理。

二审庭审中，双方展开激烈交锋，申请了专家辅助人出庭陈述专业意见，双方诉讼代理人还就争议焦点向专家辅助人进行了交叉询问。

终审维持原判

广东高院经审理认为：

“梦幻西游”网络游戏连续动态画面整体构成“以类似摄制电影的方法创作的作品”，应获得著作权法保护。 被诉游戏直播行为不符合著作权法第二十二条规定的权利限制情形，不能认定为合理使用行为。 华多公司未经许可组织主播人员直播涉案游戏，并从直播业务中抽成获利，并非单纯提供网络技术服务，直接侵害了网易公司依法享有的著作权利，应承担停止侵权、赔偿损失的民事责任，但网易公司要求华多公司赔礼道歉的理据不足，不予支持。 关于本案赔偿金额，应综合考虑涉案游戏类型和知名度、侵权行为性质和情节、相关游戏直播许可市场情况、涉案游戏因素在直播平台获利中的贡献、维权费用等，可酌定为2000万元。

综上，遂作出上述判决。

连线法官

宣判结束后，记者在宣判现场就本案几个焦点问题，采访了本案审判长。

Q：本案游戏连续动态画面是否构成作品？

审判长：本案游戏是一款角色扮演类网络游戏，其连续动态画面符合“由一系列有伴音或者无伴音的画面组成”的核心特征，其复杂制作过程和最终视听表达体现了较高的创作高度，属于文学、艺术领域具有独创性并能以有形形式复制的智力成果，可认定为著作权法规定的以类似摄制电影的方法创作的作品，并受到著作权法保护。

Q：本案游戏直播行为是否构成合理使用？

审判长：直播是一种向公众直接提供内容的实时传播行为，直播游戏画面的行为实际上就是公开传播作品的行为。游戏直播不属于著作权法规定的展览权、放映权、表演权、广播权、信息网络传播权的调整控制范围，属于“应当由著作权人享有的其他权利”，且不属于著作权法第二十二条规定的任何一种权利限制情形。从作品使用行为的性质和目的、被使用作品的性质、被使用部分的数量和质量、使用对作品潜在市场或价值的影响等因素综合考虑，被诉游戏直播行为基于商业营利目的使用了涉案游戏画面，使用部分的比例超出合理限度，影响了网易公司对涉案游戏画面著作权利的正常许可使用，对涉案游戏潜在市场收益造成实质性损害，不能认定为合理使用行为。

Q：为什么没有支持网易公司请求判令华多公司赔礼道歉和赔偿1亿元的诉请？

审判长：经审理，没有证据证明华多公司被诉行为给网易公司造成商誉贬损或必须矫正的不良社会影响，网易公司关于华多公司赔礼道歉、消除影响的上诉请求缺乏理据。关于赔偿数额，若由游戏著作权人独自享有直播平台的全部获利，可能导致利益失衡，基于平衡作品创作者、传播者、使用者各方利益的原则，尤其从促进游戏及其衍生产业发展的角度考虑，应合理认定涉案游戏因素对于被诉游戏直播平台获利的价值贡献。一审法院最终酌定的2000万元赔偿数额无明显不当，可予维持。