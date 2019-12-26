GlobalData报告：华为5G RAN竞争力综合排名第一

近日，全球ICT行业权威咨询公司GlobalData发布了2019年下半年5G竞争力报告《5G接入网(RAN)竞争力分析报告》。该报告对全球主流设备商5G RAN产品进行多维度评估分析。分析表明，在2019年H2华为5G RAN竞争力综合排名第一。

该报告关于5G RAN产品竞争力的分析覆盖四个关键维度：基带容量、射频产品组合、部署简易度及技术演进能力。分析表明，华为5G RAN产品竞争力整体最强。

华为5G射频产品规格方面，华为拥有94款支持5G的射频产品；其中包括22款Massive-MIMO产品，32款集成天线产品，14款双频产品，且华为在这四个维度的数据均为业界第一；此外华为5G RAN射频产品支持35个NR频段。在Sub-6GHz频段可支持36个100MHz带宽的小区，毫米波频段可支持36个400MHz带宽的小区。

此外，该报告还研究了5G RAN市场的趋势和驱动力。移动用户的速率体验需求持续增长，促进运营商提供更好的移动体验，以避免用户流失。5G的网络能力将作为垂直行业数字化转型的基础，垂直行业的需求也将促进5G网络的进一步商用部署。为家庭和企业提供固定无线宽带接入服务，也将是5G时代典型的应用场景。