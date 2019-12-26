中国电信和中国联通已开通5G共享基站超2.7万个

12月26日消息 今日，在“2020中国信通院ICT深度观察大会”上，中国信息通信研究院副院长王志勤表示，中国电信和中国联通的网络共建共享得到了业界广泛关注，到今年12月份，双方开通的共享基站数量已超过2.7万个。

今年9月9日，中国联通与中国电信发布公告称，双方将进行5G网络共建共享合作。根据合作协议，联通运营公司将与中国电信在全国范围内合作共建一张5G接入网络，双方划定区域，分区建设，各自负责在划定区域内的5G网络建设相关工作，谁建设、谁投资、谁维护、谁承担网络运营成本。

网络建设区域上，双方将在15个城市分区承建5G网络。以双方4G基站（含室分）总规模为主要参考，北京、天津、郑州、青岛、石家庄北方5个城市，联通运营公司与中国电信的建设区域比例为6:4；上海、重庆、广州、深圳、杭州、南京、苏州、长沙、武汉、成都南方10个城市，联通运营公司与中国电信建设区域的比例为4:6。

联通运营公司将独立承建广东省的9个地市、浙江省的5个地市以及前述地区之外的北方8省（河北、河南、黑龙江、吉林、辽宁、内蒙古、山东、山西）；中国电信将独立承建广东省的10个地市、浙江省的5个地市以及前述地区之外的南方17省。

此前，双方表示进行5G网络共建共享合作，特别是双方连续的5G频率共享，有助于降低5G网络建设和运维成本，高效实现5G网络覆盖，快速形成5G服务能力，增强5G网络和服务的市场竞争力，提升网络效益和资产运营效率，达成双方的互利共赢。