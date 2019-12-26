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网易回应《梦幻西游》直播案宣判：欢迎有序的开放合作

2019/12/26 15:33:06来源：新浪科技作者：泽宇责编：沧海评论：

新浪科技讯11月26日下午消息，针对网易公司诉华多公司“梦幻西游网游直播”一案，广东省高级人民法院对“梦幻西游”网络游戏直播侵权案进行公开宣判，二审驳回上诉，维持原判。法院认定华多公司侵害网易公司《梦幻西游》网络游戏著作权，判决华多公司赔偿网易公司2000万元。

针对此次案件，网易也于今日发表声明，称网易十分欢迎和希望与优秀的直播平台进行健康有序的合作，同时也表态“将继续对全线直播平台保持开放合作，共享优质内容、流量及资源”。

网易表示，这份判决将在中国的知识产权保护领域产生深远的意义，必将推动中国游戏直播行业的健康发展。

以下为声明全文：

网易声明

12月26日，广东省高级人民法院对网易公司诉华多公司“梦幻西游网游直播”一案作出二审判决，维持原判，网易公司胜诉。我们相信，这份判决将在中国的知识产权保护领域产生深远的意义，必将推动中国游戏直播行业的健康发展。

感谢广东省高级人民法院作出的公正裁决。通过本案的审理，法院明晰了网络游戏直播的版权归属，为游戏直播的规范化指明了方向。同时，感谢在本案审理期间，广大玩家、主播、直播平台及社会各界对我们的理解与支持。

游戏直播在行业生态中有着重要作用，网易一直非常欢迎，也十分希望能与优秀的直播平台展开健康有序的合作。感谢过往每一个合作伙伴给予我们的支持，把网易旗下众多产品带给了用户。精品游戏与直播平台的合作，在为用户提供高品质体验的同时，也促进了行业的创新与发展。未来，我们将继续对全线直播平台保持开放合作，共享优质内容、流量及资源，一起努力创造良性发展、长期共赢的行业未来。

2019年12月26日

网易公司

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关键词：网易梦幻西游

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