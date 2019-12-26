摩拜打击共享单车破坏行为，用户举报私占超27万次

新浪科技讯12月26日下午消息，摩拜今日宣布，今年以来共有近18.92万摩拜用户通过App等渠道举报私占、破坏共享单车超27.87万次，涉及车辆超20.56万。

今年4月，摩拜单车发布《违规账号处罚规则》，宣布针对私占、破坏车辆等违规行为采取措施，以此减少单车的破坏，维护用户使用权益、提升用户体验。规则发布后，用户举报此类违规行为的次数大幅增长，在4月迎来了一个高峰。截至今年12月，总共有18.92万摩拜用户通过App等渠道举报私占、破坏车辆累计超27.87万次，涉及车辆超过20.56万辆。

根据相关数据显示，针对私占、破坏单车行为的举报集中在早晚高峰时段，尤其是早8点至9点以及晚18点至19点这两个时间段，举报占比18%。其中，上海用户是举报共享单车私占、破坏最积极的。2019年，上海共有3.54万用户举报私占、破坏车辆行为共5.12万次，涉及车辆3.26万。广州、北京、深圳、天津、武汉、西安、太原、南京、成都紧随其后。目前，被私占、破坏的车辆已被工作人员“解救”。

据美团旗下摩拜单车负责人介绍，共享单车是企业的重要资产，破坏、私占共享单车不仅给企业带来不良影响，也损害了用户的骑行体验。摩拜2019年起启动单车专项保卫行动，通过用户教育、账号冻结等不同手段减少单车破坏、私占行为，同时积极协助公安部门在多地打击单车破坏活动，以警示不法分子，目前多起案件涉事嫌疑人已被抓获。

据北京市公安局通报，2019年以来，警方在打击涉及共享单车被人为损毁、占有、倒卖等违法犯罪行为的行动中，共控制2600余人，打掉团伙10个。近期，东莞一男子因盗窃拆卸倒卖共享单车被警方刑事拘留，南昌一男子由于破坏车锁私占单车被处以行政拘留15日。