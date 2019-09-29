烧钱大战后哈罗摩拜追求盈利，它们都有巨头当靠山

9月29日消息，据国外媒体报道，在为了争夺市场份额而进行了一场轰轰烈烈的烧钱战争以后，中国共享单车企业要么被赶进了中国科技巨头的怀抱，要么彻底破产倒闭，只剩下寥寥的几家幸存者在试图取得收支平衡。

以下是翻译内容：

中国的大城市仍然到处都是这种色彩夺目的无桩式共享自行车，用户只需用手机扫描二维码就可以使用。但该行业的商业模式存在经济缺陷，各地政府也响应公众对共享单车泛滥成灾的强烈不满，加强了监管力度，共享单车市场因而受到了重创。

在斥资数十亿美元争夺市场份额以后，中国存活下来的几家共享单车应用如今面临着来自监管机构和投资者的压力，需要收拾残局。

越来越多的消费者正在利用这种相对便宜的交通方式。最新的调查发现，过去6个月，高达82%的中国城市消费者使用过共享单车，高于两年前行业竞争最激烈时的79%。另外，将骑共享单车作为日常通勤一部分的用户比例从31%升至41%。

获阿里巴巴旗下蚂蚁金服投资的哈罗单车目前是中国领先的共享单车服务。35%的用户选择使用哈罗单车，而2017年这一比例仅为2%。选择使用摩拜单车的用户比例则轻微下跌至29%。使用ofo的用户比例则只有9%，较两年前的近30%大幅下滑。

摩拜单车已被美团点评以27亿美元的价格收购，ofo获得过蚂蚁金服的投资，但如今其未来前景也充满着不确定性。

据估计，目前北京的街道上有150万辆共享单车，较两年前的240万辆明显减少。北京市政府仅在今年上半年就清理了近40万辆共享单车，且计划在下半年再清理50万辆。今年到目前为止，全国至少已有58个城市政府对共享单车运营商采取惩罚性行动，其中包括限制单车的投放量。

打击行动迫使共享单车公司们减少烧钱，精简运营，并专注于提高运营效率。目前，摩拜单车在上海的半小时收费为2元人民币，是去年价格的两倍。哈罗单车的半小时收费也已从1元涨到2.5元。

消费者普遍接受了这种涨价。只有30%的受访者表示，他们正在减少使用共享单车服务，或者干脆停止使用。53%的受访者表示价格上涨对他们没有影响，或者不知道价格上涨了。

据估计，现在单辆摩拜单车每天平均骑行0.8次才能实现收支平衡，而在价格上涨之前，这个数字是1.2次。北京市政府表示，今年上半年，摩拜单车平均每天使用1.7次，这表明北京的服务正在取得盈利。由于共享单车数量减少和价格上涨，摩拜第二季度的整体亏损有所收窄。据报道，哈罗单车执行总裁李开逐称，他的公司去年在100多个城市实现盈利，今年有望实现整体盈利。

就像很多其它的中国互联网领域，共享单车市场也因为本土科技巨头的入局而发生巨大的变化。2017年4月，摩拜单车作为小程序入驻微信“九宫格”以后，其活跃用户数增长了200%。腾讯是美团的投资者，它在后者收购摩拜的过程中发挥了关键作用。根据移动行业研究公司QuestMobile的数据，在蚂蚁金服入资一年后，哈罗单车近60%的订单来自支付宝应用。

大型科技公司的财务支持，也为共享单车应用消除了用户押金方面的不确定性。在ofo的现金危机迫使大批用户排队等待提取押金，以及几家运营商倒闭以后，用户押金已成为一个关键问题。已并入美团的摩拜不再需要用户缴纳押金，哈罗单车的用户只要达到一定的芝麻信用评分也无需支付押金。在被问及影响共享单车应用选择的因素时，41%的消费者提到押金低，而两年前这一比例仅为29%。

抵抗大型科技公司似乎是徒劳的。摩拜发现，很难拒绝并入背靠腾讯的美团的交易，尽管摩拜的创始人不愿这么做。尽管美团承诺将保留摩拜的创始人和品牌，但该公司正鼓励用户通过美团自家的应用使用摩拜单车，美团单车也正在慢慢取代街上的摩拜单车。摩拜的创始人已经离职。

ofo提供了一个单干会有什么样的后果的案例研究。该公司决心保持独立，先后拒绝了与摩拜合并的要约、滴滴的收购要约以及与蚂蚁金服的合作协议。这使得ofo无法获得中国大型科技公司所能带来的任何财务和技术支持。Ofo如今节节败退，缩减了国内外扩张计划，无力与美团旗下的摩拜和背靠蚂蚁金服的哈罗单车分庭抗礼。