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中国移动开启2020年智能组网终端集采，采购规模1500万台

2019/12/26 17:41:13来源：C114中国通信网作者：颜翊责编：骑士评论：

昨日，中国移动发布了2020年智能组网终端集中采购项目比选公告，本次采购内容为以太千兆双频版家用无线路由器，预估采购规模1500万台。

本次采购中选人数量为6-8名。本项目不设置最高限价。

若中选人数量=8，每个中选人对应的中选份额依次为：第一名中21%，第二名中17%，第三名中15%，第四名中13%，第五名中11%，第六名中9%，第七名中8%，第八名中6%；

若中选人数量=7，每个中选人对应的中选份额依次为：第一名中22%，第二名中18%，第三名中16%，第四名中14%，第五名中12%，第六名中10%，第七名中8%；

若中选人数量=6，每个中选人对应的中选份额依次为：第一名中24%，第二名中20%，第三名中17%，第四名中15%，第五名中13%，第六名中11%。

中国移动对供应商设置了一定的资格要求，包括需在中华人民共和国境内依法注册、具有独立法人资格；注册资金不少于1亿元人民币，稳定经营3年及以上；只接受原厂商报名，不接受代理商报名。不接受联合体应答；具备向企业客户供货以太网家用无线路由器或智能家庭网关的经验。自2017年1月至今，供应商应向企业客户供货家用无线路由器累计10万台及以上，或向企业客户供货智能家庭网关产品累计500万台及以上。

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关键词：中国移动

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