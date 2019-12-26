系统又崩溃，微信公众号屡屡出错后会影响年终奖吗

今日，据网友反馈，微信公众号疑似大范围崩溃，公众号后台无法登陆，页面显示“系统出错”。公众号文章亦无法正常打开。

猎云网经测试，截至发稿（17：32），点击公众号文章进入后，仍是一片空白。

微信方面表示："微信公众号后台出现故障，我们正在紧急修复。有任何进展，我们会第一时间告知。"

今日晚间17：35左右，微信公众号陆续恢复正常。

目前，尚不清楚此次故障发生的原因。

朋友圈评论发表情包功能“昙花一现”

就在前一天，微信关闭了朋友圈评论发表情包的功能，针对部分网友反馈朋友圈无法再用表情包评论一事，微信做出回应。

微信方面表示：此前，我们对朋友圈评论发送表情包功能进行灰度测试，部分用户更新7.0.9版本后可使用。目前，该功能已暂停。

对何时恢复，微信方面未做回应。

年内第四次故障

2019年7月5日晚间18：25分左右，微信公众号发生故障且持续近4个小时。

5日晚间通过官方微博表示，微信公众号后台出现故障，微信官方正在紧急修复。目前大部分后台功能已恢复正常，正在做最后排查。

2019年4月26日，微信公众号后台无法正常登陆，登陆页面提示“未知的返回”、“系统错误，请稍候再试”等错误提示，目前尚不知道是否与测试新版微信公众平条后台编辑器有关

2019年2月24日，微信公众号后台编辑的时候发生崩溃；

2018年7月16日，有网友爆料，微信公众号后台出现Bug，无法登陆后台，编辑好的文章打不开，所有公号链接点进去都报错等情况。

腾讯公众号团队还会有年终奖吗？

据了解，微信由腾讯云做技术支持，去年7月24日，腾讯云服务出现异常宕机事故，导致部分用户无法访问微信接口，业务崩溃。

2019年12月19日下午有消息称，腾讯云2019年完成100亿元营收目标，为此腾讯公司奖励每人一部iPhone 11 Pro新款手机。

对此，腾讯云方面回应称，消息属实。腾讯云方面表示，腾讯云在第三季度内实现年度收入成功突破100亿元，今年公司特别授予腾讯云团队及TEG兄弟团队创业里程碑激励。为此，特别选择这个时间点，对相关团队发放纪念礼。本次激励不只是对腾讯云业务发展“迟来的庆祝”，更是肯定团队多年来拼搏、坚持的创业精神，同时也是鼓励团队再接再厉，创造下一个里程碑。

此前，腾讯年会上，张小龙曾表示，今年的奖金可能更多一点，大家放平心，不要把我说的话传出去。

据悉，2019年1月26日，微信年终奖上了热搜。

有网友称，微信一部门年终奖20亿，人均280万。微信给员工发2888元红包，人手一台iPhone XS Max（512G），提前4个月调薪。

随后，腾讯张军辟谣，他表示人均280万那是不可能的，不过年终奖确实有增加。

有消息人士透露，微信给员工发2888元红包，人手一台iPhone XS Max（512G），提前4个月调薪。

母亲啊，腾讯云团队已收获年终奖。那么，对于年内屡屡出错的微信公众号团队来说，他们的年终奖还会有指望吗？