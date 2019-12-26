微信不支持超额冻结老赖财产，北京二中院向腾讯发司法建议

IT之家12月26日消息 据北京二中院官方消息，因对被执行人微信存款无法超额冻结，北京二中院发出司法建议，要求微信修定系统支持在线划扣、超额冻结，并禁止被执行人开立新账户。

北京二中院发布消息称，二中院已于本月13日向“微信”中负责电子支付业务的“财付通支付科技有限公司”发出了司法建议，希望能够尽快完成司法扣划工作。

北京二中院称，微信作为电子支付平台，在给公众的生活带来便利的同时，也给了“老赖”们快速转移或挥霍财产的渠道。最高人民法院和腾讯公司已就此建立了协查机制，通过全国网络执行查控系统，就可以快速查询到被执行人微信钱包内的存款，然后在线冻结，对老赖们产生了极大的威慑，为解决执行难提供了巨大帮助。

但是，北京二中院在利用微信查控财产时，发现仍存在一些问题。法院已经查明了被执行人的微信存款后，只能冻结，但不能扣划。需要扣划相关款项的时候，仍然得前往腾讯公司在深圳的总部才行。

二中院在执行法官认为，款项虽然能够查清楚，但效率太低。被执行人常利用这个空子随意转移存款或消费，他们发现自己账户被冻结后，也可以开立新的微信账户，通过新账户规避执行。

为使通过微信查控老赖财产更加便捷、高效、有成效，北京二中院向财付通支付科技有限公司建议，修定相关系统，尽快完成在线扣划；微信的系统现只支持对已查明金额的冻结，而被执行人的债务数额往往大于已查明的存款金额。因此，建议微信修定系统，支持超额冻结；被执行人未完成法定义务，不应再开立其他账户规避执行。微信在适当时可建立被执行人备案系统，不允许未完成法定义务的被执行人开立新账户。