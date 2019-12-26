光通信的2019：寒冬中前行，曙光在路上

对于光通信企业来说，2019年是一年的寒冬。光纤光缆集采价格遭腰斩，导致财报大幅缩水，不得不进行多元化布局，寻找合适的转型之路。当然，随着5G建设周期即将来临，寒冬中的光通信业终于迎来了温暖的曙光。

光线光缆价格腰斩，财报失色

从各光通信企业的2019年上半年财报来看：无论营收还是利润都缩水很多，例如：2019年上半年长飞营收33.189亿元，同比下滑41.07%；净利润4.368亿元，同比下滑45.99%。亨通光电营收154.12亿元，同比增长0.92%；净利润为7.31亿元，同比下滑37.65%。通鼎互联营收18.1亿元，同比下降22.39%；净利润3691万元，同比下降89.47%。特发信息营收21.3亿，同比下降16.6%；净利润6700.4万，同比下降31.3%。

而导致营收和利润缩水的最主要原因还是上半年光纤光缆集采价格出现滑铁卢和断崖式下降，但是集采数量跟去年比没太大变化。

3月12日中国移动发布了2019年普通光缆产品集采中标公告，此次采购规模约331.20万皮长公里（折合1.05亿芯公里），但价格同比去年的60多元直接跌到了30多元，中标的厂商不仅利润会断崖式下降，甚至可能会亏钱接订单。

随后4月24日，中国电信启动2019年度室内光缆及引入光缆集采项目，集采量基本与上年持平。但是从公布的中标候选人来看，价格也差不多下降了一半。

这主要有两方面原因造成，一方面，2018年年底我国光纤宽带接入网和4G移动通信基站的建设基本完成，行政村光纤和4G网络覆盖率超98%，光纤光缆需求量逐渐趋向饱和。另一方面，5G商用初期建网并不深入，运营商对光纤光缆需求也不强烈，导致光纤光缆出现供大于求和光纤光缆价格下滑的现象。事实上，中国移动2018年只进行了一次普通光缆集采，总量达1.1亿芯公里，这时供过于求的局面就已经出现了。

纷纷转型，多元化布局

面对压力，光通信企业纷纷转型，围绕5G开展“军备竞赛”，同时布局新兴业务进行多元化发展。

5G已成为全球科技竞争制高点，一场覆盖全球的5G竞赛已经展开。为了抓住机遇，光通信企业也提前布局，例如：

长飞的5G全联接战略，其涵盖全场景、优品质、高效率三个方面，能提供覆盖从骨干网到接入网的全系列光纤产品，形成5G端到端的全场景联接方案；还开发了G.654.E新型光纤、高密度小型化光缆、全干式光缆等多种针对5G铺设场景的产品。

亨通光电这几年在通信产业上的布局均是围绕5G开拓，有围绕5G通信的高密度、大容量光纤连接器、有源光模块产品及IDC系统集成方案；合作开发的一体化边缘数据中心项目顺利通过验收。

通鼎互联收购UTS，主攻通信设备，而UTS拥有行业领先的4G和5G承载网设备解决方案的优势，有望助攻通鼎互联在5G大赛中取得一席之地。

中天科技也根据5G架构延伸产品覆盖面，与中国铁塔成立联合实验室，重点在5G室分覆盖、新能源等领域展开深入合作。

在布局5G同时，光通信企业也在布局新兴业务寻找更多的发展机会。例如：长飞在围绕5G发展时，面向电力的光纤应用、数据中心、工业互联网等发展相关多元化业务；亨通光电正积极布局战略新兴业务，加快拓展海洋通信与电力市场；通鼎在做强传统光纤光缆产业的同时，新增了宽带接入、软件定义网络、网络信息安全、大数据等四大细分领域，以加速转型步伐；烽火通信也在尝试布局互联网、大型企业、智慧教育、智慧环保、媒资存储等新行业市场。

另外，光通信企业还积极布局海外市场，加速实现多元化发展，通过兼并收购与合资合作，加速全球产业布局，提升海外综合竞争力。

双千兆带来新机遇

目前，我国5G已经商用，而作为千兆接入的10G PON标准和产业链已经成熟，三大运营商在各地纷纷开展千兆宽带业务，双千兆时代正在加速逼近。

而双千兆建设离不开“光模块”，因为光模块才能实现电-光和光-电信号的转换，是光设备与光纤连接的核心器件。

我们知道，5G使用中频和高频资源，将采取高密度组网的方式，相较于4G，5G基站覆盖面积变小，必然导致基站数量增多。那么，随着5G建设周期来临，其商用步伐加快，作为基站和传输设备核心部件的5G无线光模块呈现爆发式增长。

同时，千兆宽带的推进，受益于新建光通信线路市场，更加受益于存量光通信线路带宽的升级改造的光模块必将迎来大采购。

其实，早在今年6月中国电信就开启2019年光模块集采，计划采购85万只光模块，划分为三个标包。其中，10G及以下光模块约65万只、10G及以上光模块约6万只、PON光模块约14万只。

光芯片国产化在路上

光芯片是光模块中价值最集中的部分，在光模块中成本占比30%至50%，在高端产品中占比甚至能达到50%到70%。

但是，在当前国内市场中，国外厂商占据了高端光芯片市场大约90%的份额。有统计数据显示：在高端芯片能力方面，国内比美日发达国家落后1-2代以上，国内光芯片厂商目前集中于10Gb/s速率及以下市场。

另据了解，5G光模块系列需要搭载25GDFB/EML/PIN/APD等光芯片，以及25GLDD/TIA、相干/PAM4DSP等电芯片，对此国外厂商基本具备产品批量的能力，可是国内厂商在大多数芯片种类上还处在开发、样品和小批量阶段。

光通信企业逐渐加大布局芯片研发，只有突破技术壁垒，加快光芯片国产化步伐，才能在国际竞争中掣肘减少。

例如：今年10月华为武汉研发生产项目（二期）A地的海思光工厂项目规划设计方案调整被公开，海思光工厂总投资据称达18亿元人民币，工厂规模扩大有助于加速中高端光芯片的国产化进程。

2017年12月，亨通光电与英国洛克利共同出资，设立江苏亨通洛克利科技有限公司，从事25/100G硅光模块生产销售。目前，亨通已开发出100GAOC、100GPSM4、100GCWDM4硅光模块，并逐步形成量产，同时正加快推进400G硅光模块的研发产业化。

通鼎互联与南京大学成立联合实验室，研发的大规模光子集成芯片，不仅可以用在光网络通信上，也将在光子雷达、生物医疗、国防安全等领域有广泛应用。

光迅科技目前10G以下光芯片基本自产，25G芯片处于客户验证或内部验证阶段，100G硅光器件已可商用

虽然有差距，但光芯片国产化突围之路没有停止，并且队伍在扩大。

2019大事件，刷新企业名片

2019年一些光通信企业努力刷新自己的企业名片。

今年4月举行的2019年信息社会世界峰会（WSIS）上，中国联通携手亨通光电提交的基于量子加密干线的数据加密防泄漏防篡改网络系统在建立使用ICT的信息和安全性类别中荣获最高奖项，这也是我国在2019年WSIS 18个类别中唯一获得最高奖项的项目。

据了解，该项目已拥有多项应用案例，包括京雄量子加密视频会议系统、苏州金融量子加密专线、苏州量子加密政务网等，双方计划未来将进一步扩展量子通信节点数量，打造京津冀及长江三角洲量子加密通信环网，并实现南北的全线贯通。

2019年6月，亨通光电正式启动发行股份及支付现金收购华为海洋51%股份事项，业内颇为震动，终于在12月13日该项目顺利通过中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核。

华为海洋是全球第四大海底电缆工程商，主要从事全球海缆通信网络的建设。对于亨通来说，收购华为海洋，也将改变国内甚至全球海缆格局。

今年9月6日，通鼎互联宣布以现金4922万美元（约合3.29亿元人民币）收购美国纳斯达克上市公司UTS26.05%股份的交易已完成交割。今年9月6日，通鼎互联宣布以现金4922万美元（约合3.29亿元人民币）收购美国纳斯达克上市公司UTS26.05%股份的交易已完成交割。

本次交易将使得通鼎互联的通信产品解决方案更加全面。同时，未来在5G领域，UTS将有助于通鼎互联加码面向5G设备领域的产品布局，把握5G网络建设的市场机遇。另外，通过UTS的海外市场地位，通鼎互联也可以将其在国内具有竞争力的成熟通信产品线导入国际市场，提升国际市场竞争力。