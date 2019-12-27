Android 11新改进曝光：取消视频录制文件4GB大小限制

IT之家12月27日消息虽然如今的Android智能手机具有更大的存储容量，但系统的限制使得手机无法保存大于4GB的视频录制文件。但是，这个问题可能会在Android 11（即将在2020年发布的下一个主要版本）中发生改变。

安卓系统视频录制文件4GB的大小限制还要追溯到2014年，当时SD卡仍在广泛使用，并且第一批具有4K视频录制功能的手机才刚刚上市（Galaxy Note 3）。因此，对于保存超过4GB大小的视频文件的需求不大：大多数手机没有足够的存储空间，FAT32格式的SD卡本身也并不支持超过4GB的文件，并且很少手机有足够高的质量录制超过4GB的视频。然而快进5年，情况发生了很大变化：现在有了1TB存储空间的手机，SD卡已经不常见，并且4K视频录制无处不在，而8K视频录制很快就会出现在手机中。

今天，如果录制4K视频，则视频将在12分钟左右达到4GB；这是默认质量设置，帧速率为30fps，比特率为48Mbps。录制大约12分钟后，相机应用程序将保存视频并立即开始录制另一个视频，用户不会发现。但当你查看手机的DCIM文件夹时，会注意到原本应该是连续录制的视频已被拆分为多个视频文件。例如，在Pixel 4上录制的73分钟的视频被分成7个不同的文件，所有这些文件在Google相册中都被视为单独的视频。在将这些MP4文件上载到Google Photos之前，将它们合并起来还必须借助第三方应用程序，大多数人都不会或不知道该怎么做。

多年来，开发人员一直在寻求一种录制大于4GB大小的视频文件的方法，而且似乎终于可以在Android 11中实现了。根据AOSP语言中新提交的描述，Google正在更新Android的媒体类，以消除32位文件大小限制。具体来说，Android现在将“在mpeg4writer中使用[a] 64位偏移量”，这使Android“可以组合/混合大小超过4GB的文件。”在测试期间，Google成功地组成了一个大小约为32GB的文件，在另一个测试中甚至可以通过一次视频录制来填满手机的全部存储容量。

第一个Android 10测试版于今年3月上线，因此预计将在2020年3月迎来Android 11测试版，然后在2020年8月某个时候会发布稳定版。