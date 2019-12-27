App“相亲”背后：被动接受 VS 主动网恋？

今年下半年开始，腾讯一系列社交新产品陆续登场，最新一款是“欢遇”，主打线上开麦，视频直播相亲。有人感慨，腾讯要当“红娘”了。

实际目前来看，欢遇还没吸引多少用户关注。如果腾讯不多做推广，那它可能只是社交布局上一枚很小的棋子。不过从这一动作背后，可以看到巨头对单身青年的关注，而从整个社交市场来看，不少产品强化“兴趣匹配”、“灵魂匹配”之类功能，都说要帮用户找到那个“对的TA”。

孤独是一门生意。解决掉孤独感意味着巨大的机遇。传统婚恋交友平台虽然保持着较高知名度，可是长期存在的问题让部分潜在用户望而却步，同时随着追求个性的年轻用户崛起，他们在情感诉求上与早先人群也有所差别。不少用户认为，与其到婚恋平台相亲，不如提升自己，在社交平台“遇到更好的人”。

对专注于婚恋相亲的产品来说，眼下的日子，并不好过。

婚恋美好而生意难做

旅行家菜尾蝗本与婚恋交友平台毫无关联，然而被迫卷入到婚恋诈骗中去。

2018年某日，菜尾蝗收到女子添加微信，对方坦承双方互不认识，而据她介绍，菜尾蝗才知道自己信息又一次被骗子利用，拿到了珍爱网上。“就是拿我照片到珍爱网上当头像，加了对方微信后把我照片发朋友圈继续骗对方”。菜尾蝗向新浪科技表示，他对此非常气愤，而类似事件，他经历过三四次，其中最多的一位被骗126万元。

此前便有女性网友私信菜尾蝗，说要告知重要的事情，“简单的说，我和一个用你图片做头像的男人谈了一场恋爱，最后他骗走了我4万元。”当时菜尾蝗公开发表博文质疑珍爱网的安全措施，不过时至今日，传统婚恋交友平台的安全性依然欠缺保障。

旅行家菜尾蝗的离奇遭遇

此外，平台本身的业务可靠性也存在普遍质疑。网友“多啦A梦是小妞”向新浪科技讲述了她的遭遇。当她27岁，感觉也该找对象的时候，珍爱网进入其视野，然后经平台红娘一番介绍，自己损失了19800元费用，并无收获。

“多啦A梦是小妞”回忆，红娘把自己带进包房，两个人围着，“一个人抱着刷卡机，一个人拿着手工收据本，已经等着了！”当时红娘用iPad给她看了很多男士照片，询问她喜欢哪种长相，而后来小妞质疑，“那些照片都是她们花钱聘来的，根本不是真的。什么帅哥照，旅行照，做饭照，豪车照，事业照都是网上征集的。”

中国青年报社社会调查中心联合问卷网，对1972名单身青年进行调查，其中73.0%的受访单身青年担心婚恋交友平台泄露用户信息，66.7%的受访单身青年担心平台上用户信息不实。虽然婚恋交友定位明确，不过正在丢失用户的信任。在新浪科技调查中，网友“飞囊”表示，不会为了脱单就考虑传统的婚恋交友平台，她吐槽：“会员费了解吗？全是诈骗”。

珍爱网、百合婚恋、世纪佳缘界面

实际上，传统婚恋平台本身的发展也陷入困境。圣诞节的热闹氛围里，一家老牌互联网企业的变动没能引起注意。

12月24日，百合佳缘网络集团股份有限公司（以下简称“百合佳缘”）结束新三板历程。此前官方发布公告称，为专注于公司长期发展战略并提高运营效率，节省不必要的行政及其他挂牌相关成本与开支，公司经慎重考虑，申请公司股票在全国股转系统终止挂牌。

百合佳缘2019年半年度报告显示，集团实现营业收入6.8562亿元，相较于上年同期增加7409万元，同比增长12%，速度缓慢，而期内集团归属于母公司所有者的净亏损达6470万元。“婚恋第一股”与新三板的缘分，不得不终止。

牵缘搭线的婚恋生意虽然看上去美好，做起来，问题重重。

陌生人社交渗透相亲交友

在传统婚恋交友平台持续遭受质疑的同时，更多陌生人社交平台看上了单身男女的恋爱生意。

百合网表示，在获取新用户方面，除了行业内竞争外，婚恋网站还面临着来自微信、QQ空间、陌陌、YY等新社交平台的冲击，用户获取成本提高，导致婚恋交友线上业务盈利增长空间缩小。而眼下出现的新兴平台中，很多会设置类似“灵魂匹配”、“三观匹配”、“兴趣匹配”的功能，宣称让用户遇到“对的TA”。这也对传统婚恋平台的相亲业务造成一定影响。

网友“牛奶”分享了她的网恋故事。作为一名大学生，暑期无聊，于是沉迷到一款新兴陌生人社交平台上。一般，牛奶习惯看看对方动态，选择性地回复对方信息，而有一日匹配的网友，最后成为了自己恋人。

据牛奶的描述，匹配到对方的时候，看到对方的动态全是很有格调的豆瓣高分电影截图，并且搭配有好词好句。虽然自己对此并不感兴趣，不过就在要退出界面重新匹配时，对方主动发来信息打招呼，询问为何看不到牛奶的动态。这引起牛奶的兴趣。由此，双方开始了频繁的聊天，并最终走到一起。

网恋并不是新鲜故事，只不过在新兴的社交趋势下，越来越多平台关注到这方面需求，并为促成网恋提供了更好的条件。它们的匹配机制以用户性格、兴趣画像为基础，相对于完全随机的陌生人交友模式，可以让用户更高效地找到与自己有共同话题的网友。同时，它们以用户发布内容为根基，让用户在匹配后可以借此来了解陌生人，并决定是否与之交流。

“如果用户不能够真实地表达自己的话，其他用户就很难和其他用户产生共鸣。”Soul创始人张璐曾对新浪科技分析，比如说在抖音上看到一些视频，很难跟对方产生个人化的联系，因为对方不是在真实地表达自己。

在这种趋势背后，是用户需求本身的变化。艾媒咨询分析师李松霖指出，特别是对于年轻人群来说，这类匹配模式，由于更讲究私密性，以及减少地理等位置因素，走低俗擦边球的情况更少，容易吸引更多用户参与，因此越来越多社交产品加入该功能。

以腾讯为例，在推出“欢遇”之前，其猫呼、回音、灯遇交友都有类似功能，目前新兴社交软件的崛起，也与这类功能密不可分。在知乎有关某新兴陌生人社交软件的提问中，网友将这种产品描述为“寻对象软件”。相关问题回答之下，不少网友分享奔现经历也大同小异：匹配到网友，查看其动态，聊天交往。

在对传统婚恋交友平台的抵触中，网友Maya向新浪科技提到，“不希望自己像商品一样被兜售”。强目的性是传统平台的优势，同时也成为被另一部分潜在用户抵触的原因。这种情况下，所谓的灵魂匹配、三观匹配，确实可以提供更好的交友体验，并减少交往的压力。

从更广阔的视角来看，年轻用户对传统相亲的态度也在发生变化。探探发布的《2019年95后恋爱报告》数据显示，66%的95后认为：与其被动相亲，不如主动网恋。

姻缘买卖会有怎样未来

可以预见，更多陌生人交友平台会成为网友的恋爱工具，夺走传统婚恋交友平台相亲业务的市场份额，那么对百合网们而言，未来是否还有机遇？

首先，婚恋交友平台上的鱼龙混杂、真伪难辨的问题，在陌生人社交平台同样存在。极光大数据《2019单身人群专题研究报告》显示，67%单身族使用过陌陌、探探、Soul等陌生人交友App，其中，19%反馈找到了心仪的婚恋对象，33%反馈有助于打开交际圈，不过也有63%反馈，很难遇到真心交友的人，36%反馈，经常被低俗信息骚扰，很烦恼。

其次，对急于寻找另一半，步入婚姻殿堂的群体来说，传统婚恋交友平台仍然是最便捷的网络路径。

文化教育专家欧阳向新浪科技论及自身观察表示，社交软件娱乐功能或者说是商业功能远远大于其交友婚恋的功能，其中发布的很多作品，表面上看上去是交友，但发表者很少有人把自己的真实情况和联系方式公布于众，实际上绝大多数只是博眼球、求关注。在他看来，仅仅依靠交友软件来完成婚恋的过程，还有很长时间的路要走。

分析师李松霖则向新浪科技指出，因为婚恋交友平台的定位清晰，与婚恋更密切相关，而新兴的社交产品更多是出于用户的交际需求，目前后者对前者造成的冲击有限。“婚恋交友平台主要解决一类特定需求，且存在该需求的群体拥有一定规模，因此行业是存在发展空间的。”

根据易观智库分析，对传统婚恋交友平台来说，情感业务上会产生一些增量，“无论是婚姻挽回，还是年轻一代的恋爱辅导等，都有很大的拓展和培育空间。”也就是说，抓紧对婚恋有强需求的人群，围绕相关痛点痒点做精细化运作，提供更全面、可靠的服务，传统婚恋交友平台还会有一席之地。

而关于这类平台未来的发展，李松霖向新浪科技谈及他的预测：用户更关注平台口碑，因此行业主要会朝着以一到两家领先平台相互竞争的格局发展。另一方面，未来随着婚恋交际需求人群发生变更，平台需要更加迎合年轻群体发展，如增强交友模式和展示内容的趣味性。不过，“随着新兴社交平台对年轻用户吸引力增强，未来婚恋社交平台要转化年轻用户的难度将增大。”

实际从整体婚恋市场来看，行业环境并不乐观。易观智库的行业报告指出，适婚年龄段总人数(20-35岁)在逐渐下降，婚恋交友用户规模提升空间难度增大。这也对传统婚恋平台发展造成压力。

缔结姻缘，成人之美，固然是好事，但这门生意经营起来就不那么美好。脱单这回事，对个人和企业来说，都不容易。