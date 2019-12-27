2019年科技产业“七宗罪”：5G、三星、华为上榜

2019年是充满噱头的一年。从对折叠屏手机和笔记本的兴奋，到对5G的过度宣传，2019年许多技术被宣传为将给科技产业带来重大变革。但许多采用新技术的第一代产品，都令人失望。

2019年最糟糕的科技产品

入选《瘾科技》今年最糟糕科技事件榜单的许多产品，都是过度宣传的牺牲品，但也有一些产品是名副其实地糟糕。

三星Galaxy Fold折叠屏手机没有正式发售就出了问题

三星Galaxy Fold折叠屏手机

三星成功摆脱了Galaxy Note 7“炸机门”危机，但它2019年又陷入另一场公关危机：评测人员轻易（意外）地使售价2000美元的Galaxy Fold折叠屏手机出现损坏。三星有史以来最“值得炫耀”的一款手机——也是全球首款正式对外发售的折叠屏手机——成为笑料。

三星迅速行动起来，重新设计了Galaxy Fold铰链，提高了屏幕强度，但这一切并没有能从根本上解决这款手机容易损坏的问题。无论用户如何小心，显示屏出现损坏的可能性都无法完全排除，例如，在评测过程中，显示屏出现坏点，这是过去2年其他手机没有出现过的。

三星折叠屏手机的问题，也影响到其他厂商推出折叠屏手机的计划。华为推迟Mate X发售时间，以进行更多内部测试；摩托罗拉将折叠屏刀锋手机的推出时间由夏季推迟到明年初；尽管有其他原因，LG等公司认为目前推折叠屏手机有点得不偿失。

但无论如何，Galaxy Fold都是重塑智能手机体验的一次大胆尝试，微软Surface Duo以及联想折叠屏笔记本都汲取了其教训。不过瘾科技认为目前Galaxy Fold不值得入手。

Surface Pro X表明微软在使Windows 10登陆ARM芯片方面仍然面临困难

微软Surface Pro X

微软早期使Windows登陆ARM芯片的努力无疑是失败的。在宣布将使Windows 10登陆配置高通骁龙芯片的设备时，微软尝试摆脱Windows RT的阴影，承诺不会带有令人困惑的其他用户界面，它的用户界面和应用都是用户熟悉的。尽管移动运营商、硬件厂商和高通们作出大量努力，但迄今为止的Windows 10 + ARM设备表明，在说服开发者提供支持方面，微软还需要继续努力。

Surface Pro X是微软首款Windows 10 + ARM设备，是一款真正出色的硬件产品。定制的SQ1芯片，使它能够流畅地执行多个任务。虽然微软降低了为ARM64架构重新编译Windows应用的难度，应用有限仍然是Windows 10 + ARM生态链的一大难题。Surface Pro X浇灭了我对配置骁龙芯片的PC能在2010年代真正崛起的任何希望。

华为Mate 30 Pro无法预装谷歌服务

华为Mate 30 Pro

由于华为遭到美国政府的无端打压，华为无法为Mate 30 Pro预装谷歌各项服务，这使得这款手机基本上无缘西方市场。

鉴于Mate 30硬件的卓越表现，这让人感到遗憾。

谷歌WearOS没有任何新进展

谷歌WearOS可穿戴设备操作系统

谷歌可穿戴设备操作系统WearOS今年就5岁了，但似乎没有什么进展。WearOS今年没有增添新功能，2018年立下的有关电池续航时间的“Flag”也没有成为现实。虽然高通骁龙Wear 3100芯片旨在提升WearOS智能手表性能和电池续航时间，但它们的续航时间仍然不足2天。Runkeeper甚至以“问题多多的体验”为由下架了WearOS应用。

脸书、亚马逊等硅谷巨头问题不断

脸书、亚马逊等硅谷巨头成“反派”

如果说2018年是科技巨头的高光时刻，2019年它们似乎成为了“反派”。在给消费者带来诸多便利的同时，它们也出现了一些失误，例如没有能恰当地处理用户个人信息，成为虚假信息传播的帮凶，给员工造成伤害。

脸书成为表现最糟糕的公司。脸书确实采取了新的隐私保护措施，弥补去年的失误，但却弄巧成拙。它不仅被发现以明文存储数以百万计密码，而且拒绝撤下虚假信息，甚至不对虚假的政治广告“说不”。

亚马逊是今年表现糟糕的又一家科技巨头，它被曝光的丑闻包括让员工监听用户与语音助手Alexa的对话，仓库员工工作环境恶劣。

科技产业面临的最紧迫的问题之一是企业如何对待自己的员工。谷歌被曝对员工进行打击报复，甚至因此炒了数名员工鱿鱼。

谷歌Stadia云游戏服务成为过度承诺牺牲品

谷歌Stadia云游戏服务

谷歌云游戏服务Stadia不是最糟糕的，甚至还相当不错。Stadia至少从理论上证明云游戏在2019年成为可能，使得用户能在Chromecast Ultras、笔记本、平板电脑和智能手机上玩《荒野大镖客：救赎2》、《Destiny 2》等游戏。

尽管可能是有史以来最好的云游戏服务，但Stadia还存在诸多问题。受超出谷歌控制的互联网基础架构问题影响，Stadia可靠性还存在问题。如果不是谷歌做出不切实际的承诺，这其实都不是问题。

各大移动运营商抢跑让消费者对5G产生困惑

5G

电信产业首次制定5G标准时，5G网络问世时间被定为2020年，但总有移动运营商对抢跑情有独钟。年初，AT&T的5GE引发争议，尽管不支持5G标准的部分技术，AT&T仍然把其技术称之为“5GE”。Verizon、T-Mobile对AT&T此举进行了讽刺和劝阻，Sprint甚至不惜与AT&T对簿公堂（两家公司最终庭外和解）。

各大移动运营商还开始了部署真正5G移动网络的竞赛。消费者并没有真正理解5G技术能够带来的好处，而是面临许多夸大其词的宣传。虽然在5G大规模推出方面取得了相当大进展，目前支持5G的手机并不多。

由于目前支持5G的智能手机价格高得离谱，它目前基本上是高收入者的专利。另外，大多数移动运营商都致力于部署采用6 GHz技术的5G技术，尚不能完全实现5G网络的潜力。如果移动运营商仍然一味的“抢跑”，而忽视给消费者带来的真正好处，消费者将对5G失去兴趣。“抢跑”不是5G进入2020年代的正确方式。