三星改口！Galaxy Fold折叠屏手机销量尚未达到100万部

IT之家12月13日消息 据韩联社报道，媒体此前报道三星公司自9月以来已在全球销售了100万部Galaxy Fold折叠屏智能手机，12月13日三星电子公司对该内容进行了否认。

三星电子总裁Young Sohn在美国科技媒体TechCrunch举行的一次会议上表示，韩国科技巨头三星到目前为止已售出100万部Galaxy Fold，是业界先前估计的两倍。

但三星发言人表示，Young Sohn可能将该数字与公司今年的初始销售目标相混淆，强调三星的首款折叠屏手机的销量尚未达到100万部。

三星此前曾表示，预计今年将在全球范围内销售50万部Galaxy Fold手机。

许多分析师此前曾预计，三星今年将售出约40万至50万部折叠屏手机。

三星Galaxy Fold拥有7.3英寸的屏幕，用户可以像书本一样水平折叠。该手机于今年9月正式上市销售，价格约为2000美元。

业内人士表示，三星的折叠屏手机销售速度将在明年加快，到2020年可能售出600万部。

有传言称，三星将于2020年2月与Galaxy S11系列一起推出其新的翻盖式折叠屏智能手机。

Kyobo Securities分析师Choi Bo-young表示：“三星有望在2020年售出600万部折叠屏手机，并在2021年售出2000万部。” “折叠屏手机的价格预计将逐渐下降，这将推高对折叠屏手机的需求。”