北斗系统新闻发言人：北斗三号系统全球核心星座部署完成

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IT之家12月27日消息 据北京日报报道，今天上午，国新办召开新闻发布会，介绍北斗三号系统提供全球服务一周年有关情况。
中国卫星导航系统管理办公室主任、北斗卫星导航系统新闻发言人冉承其介绍，2019年实施7箭10星高密度发射，北斗三号所有中圆地球轨道卫星完成组网，标志着北斗三号系统核心星座部署完成。
此外，冉承其表示，今天，我们正式发布北斗卫星导航系统应用服务体系1.0版本，北斗精密单点定位信号和B2b信号接口控制文件测试版，以及北斗系统发展报告4.0版。
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