比亚迪成立3家全资子公司，注册资本3亿元

新浪科技讯12月27日下午消息，天眼查数据显示，比亚迪的运营主体比亚迪股份有限公司于近日成立三家全资子公司，分别为弗迪模具有限公司、弗迪科技有限公司、弗迪动力有限公司，注册资本为共计3亿人民币。

天眼查数据显示，弗迪模具有限公司成立于2019年12月24日，注册资本为1亿人民币，法定代表人为廉玉波，经营范围包括销售各类冲压模具、塑胶模具、机械零部件以及相关的设计、开发、制造、调试、维修和技术咨询服务等。

公开数据显示，弗迪科技有限公司成立于12月25日，注册资本为1亿人民币，法定代表人为罗忠良，经营范围包括汽车电子产品、汽车底盘产品、汽车零部件、电子电器件、各类机电设备、轨道交通机械、轨道电子产品、相关软件的技术开发、生产、销售等。

天眼查显示，弗迪动力有限公司成立于12月25日，注册资本为1亿人民币，法定代表人为罗红斌，经营范围包括汽车动力系统技术研发；发动机、变速器，汽车零部件研发、生产和销售；模具、齿轮，铸件制造和销售等。

10月29日，比亚迪披露三季报，前三季度实现营业收入938.22亿元，同比增长5.44%；实现归母净利润15.74亿元，同比增长3.09%。其中，第三季度实现营业收入316.38亿元，同比下降9.17%；实现归母净利润1.197亿元，同比下降88.58%。