郭台铭：大部分硅谷公司失去了对核心前沿技术的追求

新浪科技讯12月12日下午消息，据台湾地区《经济日报》报道，近日鸿海集团创办人郭台铭会见PayPal联合创始人、Facebook首位投资者、有“硅谷创业教父”之称的彼得·蒂尔（Peter Thiel），并在其个人Line官方帐号晒出与Peter的合影，分享交谈之后的心得体会。

郭台铭表示，这不是第一次和Peter见面，也知道Peter曾来过台湾演讲，这次有多一点时间谈了很多，觉得有很多收获。郭台铭把他的这些分享发在了其个人Line帐号，并认为“未来的合作可以为台湾或亚洲科技发展带来帮助。”

在心得体会中，郭台铭表示，大部分的硅谷公司失去对核心前沿技术的追求，有时技术仅成为公司宣传的手法。郭台铭还表示，华尔街金融市场对公司的影响就是让公司领导者CEO的注意力只剩最多三个月，以一季为准，因为季报。

郭台铭认为，要重回做实事，重视深度科技，拥有独到的定见，不以人云亦云的态度处世。根据郭台铭的心得体会，Peter认为，对于半导体供应链，鸿海等这类产业，都需要做到世界第一，因为这类型的公司如果只是台北，台湾或亚洲第一都不足以应付全球性的竞争。

郭台铭表示，“我们在全球性竞争的产业发展方向上讨论了很多，我对台湾立基，而能放眼世界的项目，在心中有更清楚的轮廓。”

郭台铭在Line发布的全文如下：

今天想要和大家介绍一位名人，Peter Thiel：他小时候由德国移民到美国，后来又在南非长大到十岁回到美国，是PayPal创办人之一（早期开始解决电子商务线上转帐的问题，在纳斯达克上市后，又被ebay收购，Peter得到约5500万美元的回报）。

PayPal的创办人群，也被外界称为PayPal Mafia（PayPal黑帮），主要是表示这群人在硅谷是一股强大的科技投资势力，Peter Thiel以50万美金投资还在大学创办脸书的Mark Zuckerberg，获得很大的成功，后来出了一本叫《从零到一》的书，被奉为创业圣经，当然他也就被奉为创业教父了。

我并不是第一次和Peter见面，也知道Peter曾来过台湾演讲，这次有多一点时间谈了很多，觉得有很多收获，我想未来的合作可以为台湾或亚洲科技发展带来帮助。

有些分享

重视前缘技术的投资（重视深科技），大部分的硅谷公司失去对核心前缘技术的追求，有时技术仅成为公司宣传的手法

华尔街金融市场对公司的影响就是让公司领导者CEO的注意力只剩最多三个月，以一季为准，因为季报

要重回做实事，重视深度科技，拥有独到的定见，不以人云亦云的态度处世

Peter Thiel对像半导体供应链，鸿海等这类产业认为都需要做到世界第一，因为这类型的公司如果只是台北，台湾或亚洲第一都不足以应付全球性的竞争，我们在全球性竞争的产业发展方向上讨论了很多，我对台湾立基，而能放眼世界的项目，在心中有更清楚的轮廓。