Akko推出《哪吒之魔童降世》主题机械键盘：六种轴体，399元起

IT之家12月27日消息 Akko艾酷现已推出《哪吒之魔童降世》主题机械键盘，拥有六种轴体，售价399元起。

艾酷《哪吒之魔童降世》主题机械键盘采用UV印刷工艺、PBT材质键帽以及80%配列，没有常规键盘右侧的小键盘区，键盘主题为红、黄配色。

键盘左侧则有哪吒的图案，并空出了大片区域，键盘的键帽也有哪吒元素，如“魔丸”、“从不认命”等。

价格方面，Akko橙轴、粉轴和蓝轴版本售价399元，Cherry樱桃的红轴、青轴和茶轴版本售价599元。