Akko推出《哪吒之魔童降世》主题机械键盘：六种轴体，399元起

内容字号：默认大号超大号
段落设置：取消段首缩进段首缩进
字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体
IT之家12月27日消息 Akko艾酷现已推出《哪吒之魔童降世》主题机械键盘，拥有六种轴体，售价399元起。
艾酷《哪吒之魔童降世》主题机械键盘采用UV印刷工艺、PBT材质键帽以及80%配列，没有常规键盘右侧的小键盘区，键盘主题为红、黄配色。
键盘左侧则有哪吒的图案，并空出了大片区域，键盘的键帽也有哪吒元素，如“魔丸”、“从不认命”等。
价格方面，Akko橙轴、粉轴和蓝轴版本售价399元，Cherry樱桃的红轴、青轴和茶轴版本售价599元。
软媒旗下网站：IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家
软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|云日历|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用
IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。
Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.
软媒公司版权所有