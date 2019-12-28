三星Galaxy S11发布时间曝光：明年2月11日

IT之家12月28日消息 三星将在2020年忙碌起来，提供许多有趣的产品。三星明年将推出的最有趣的产品之一就是三星Galaxy S11系列，其发布日期现已泄露。

据Ice Universe爆料称，三星可能会在明年2月11日或2月18日发布Galaxy S11系列智能手机。根据泄密者的说法，三星更有可能在2月11日发布这款产品。

根据泄漏的渲染图，Galaxy S11将采用打孔屏设计，但是这次它的位置将位于中心，与打孔位于其右上角的Galaxy S10产生差异性。这将使即将面世的三星S11看起来很像三星Note10系列智能手机。三星S11也可能会延续具有曲面显示屏的旗舰Galaxy智能手机的趋势。但是，在三星S11中，屏幕曲率似乎比Galaxy S10上看到的要小。

预计Galaxy S11系列智能手机将同时具有4G和5G功能，并且会搭载骁龙865或Exynos 990处理器（取决于市场）。它可以预装运行基于Android 10的OneUI 2.0系统。

三星S11将配备巨大的108MP Samsung ISOCELL HMX传感器。智能手机将附带实用的相机功能，其中包括导演查看模式，超间隔夜间拍摄，单拍照片，人像全景和自定义滤镜等。