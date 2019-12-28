吃好喝好，雷军晒出2019小米家宴“硬菜”：清河三里屯、初生牛犊、年少有为

IT之家12月28日消息 每逢年底，小米都会举行一场家宴。今年搬入新家的小米，将在小米科技园举行第一场家宴。2019小米家宴在12月27日晚上正式举行。2019小米家宴雷氏私房菜揭晓——“清河三里屯”孜然羊肉。

昨天晚上，小米CEO雷军在微博上晒出了2019小米家宴的“硬菜”菜单和成品。

下面是菜单一览：

小米家宴2019菜单包括：

凉菜（冰雪极光、暗夜魅影、水之密语、白色恋人、深蓝星球、魔法绿境）；

特色菜（清河三里屯、探索无人区、追梦赤子心、一心一亿、初生牛犊、十全十美）；

热菜（年少有为、品质杠杠的、大魔王与小仙女、北漂小骄傲、声色双全）；

主食（独挡一面、一点心意）；

水果（沙卡拉卡）。



特色菜受到了现场米粉欢迎。比脸还大的帝王蟹在“探索无人区”，肉厚到一口咬不到底的德国猪肘“品质杠杠的”，天麻虫草花和乳鸽一边大补一边“小骄傲”。

据悉，小米科技园位于北京海淀区上地，于2015年7月22日开始动工，占地34万平方米，可容纳1.6万个工位，造价52亿元。总共8栋楼，不仅有全球最大的小米之家旗舰店，还有健身房、食堂、篮球馆、星巴克。

在去年的小米家宴中，雷军同样现场带来了私房菜，并且和广大米粉同餐。此外，小米还为参与家宴的米粉准备了伴手礼。雷军也在现场亲自招待了诸多米粉。