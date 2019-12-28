8998元，飞傲发布M15无损音乐播放器：7490mAh电池，Exynos 7872主控

IT之家12月28日消息 今日下午，飞傲正式发布了旗舰M15安卓智能无损音乐播放器，采用三星Exynos 7872主控，内置7490mAh电池，售价8998元。

飞傲M15播放器整机采用铝镁合金CNC制作，机身两侧采用了内凹式设计，正面为5.15英寸18:9显示屏，并使用康宁大猩猩镜片作为屏幕玻璃，背面后盖则加入了碳纤维纹理，侧面配备五个实体按键，底部拥有双向Type-C接口与隐藏式TF卡托。

M15播放器采用三星Exynos 7872主控芯片，具有3GB运存、64GB内存与2T扩展，支持2.4/5G双频WiFi，通过了双重Hi Res音频认证。M15播放器还搭载了高通蓝牙芯片CSR8675，支持主流格式蓝牙编码接收与高清蓝牙发射。

音质方面，M15播放器采用飞傲第三代FPGA技术、日本NDK飞秒级晶振以及独立控制芯片Xmos XUF208，支持UAC2.0异步音频流接收解码，配备独立时钟匹配管理系统。同时，得益于XMOS的加入，M15播放器做USB DAC可以支持到768kHz/32bit的PCM解码，并支持DSD512硬解。

M15播放器采用AKM公司的旗舰DAC芯片，支持768k采样率和原生DSD512。此外，M15播放器空载电压输出达9.8V，300欧姆负载下平衡输出大耳模式下电压峰峰值达25.5V，32欧负载平衡输出大耳模式最大不失真功率达800mW。

M15播放器内置7490mAh电池，支持QC2.0及MTK PE的快充技术，官方表示其具有15小时续航时间与1800小时待机时间。

M15播放器拥有安卓模式、纯音模式、USB解码器模式以及蓝牙接收模式等四种工音乐模式，出行时还支持车载模式。