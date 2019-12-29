思立微起诉汇顶科技侵害发明专利权案遭驳回

【TechWeb】12月29日，北京兆易创新科技股份有限公司发布公告，旗下全资子公司思立微起诉汇顶科技侵害发明专利权案遭上海知识产权法院驳回。

思立微于2017年11月24日获得专利号为ZL201410353937.7，名称为“具有模压保护层的指纹识别器件及指纹识别组件”的发明专利授权，也是该案的涉案专利，已被宣告全部无效。

2018年12月18日上海思立微电子科技有限公司起诉深圳市汇顶科技股份有限公司、上海魅之族数码科技有限公司侵害发明专利权：思立微于2017年11月24日获得专利号为ZL201410353937.7，名称为“具有模压保护层的指纹识别器件及指纹识别组件”的发明专利授权，两被告未经思立微许可，实施上述专利，包括制造、许诺销售、销售了GF3258芯片产品及装配有该款芯片的手机。

鉴于国家知识产权局专利局复审和无效审查部已于2019年8月8日作出第41364号无效宣告请求审查决定，宣告涉案“具有模压保护层的指纹识别器件及指纹识别组件”发明专利专利权（ZL201410353937.7）全部无效。上海知识产权法院裁定如下：驳回原告思立微的起诉。

兆易创新在公告中表示，上述的诉讼裁定对公司本期利润及期后利润不会产生负面影响。