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屏下光学指纹爆发，汇顶科技2019前三季度净利润17.12亿元，同比增长437.22%

2019-10-24 17:43:39来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

今日，深圳市汇顶科技股份有限公司发布截至2019年9月30日业绩报告。报告指出，前三季度汇顶科技实现人民币46.78亿元，同比增长97.77%，归属于上市公司股东的净利润为人民币17.12亿元，同比增长437.22%。

报告指出，2019年前三个季度，得益于屏下光学指纹大规模商用及其高毛利水平带来的贡献，公司累计利润水平与上年同期相比显著增长。预计年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比发生重大增长的可能性依然存在。

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关键词：汇顶科技屏下光学指纹

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