真·独一无二：任天堂PlayStation原型机拍卖页上线

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IT之家12月29日消息 很久以前任天堂曾和索尼有过一段短暂的合作期，在这段时期双方共同打造了200台任天堂PlayStation主机。近日该主机上线Heritage拍卖网站，将在2020年3月5日正式开启拍卖，这台即将被拍卖的主机就是当年那200台主机中仅存的一台。
据拍卖网站表示，其余199台任天堂其余199台任天堂PlayStation主机均已损坏，毫不夸张的说这台是世界上唯一一台任天堂PlayStation原型机。
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