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英特尔解答：电脑扩展了内存，但还总是提示内存不足？

2019/12/30 7:36:31来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

IT之家12月30日消息 今天英特尔中国解答了一个大家可能遇到的电脑内存问题，电脑扩展了内存但还总提示内存不足？这是怎么回事呢？

英特尔表示，这很可能是某个程序的代码错误导致电脑内存溢出，之前被占用的内存无法释放。用户可以进入Windows任务管理器，查看哪个程序过多的占用内存，卸载或更新这款程序至稳定版本即可解决。

如果仅仅是使用某个程序时，系统提示内存不足，而其他程序可以正常运行，那么可能的原因是该程序文件被毁坏，从而导致内存问题。然而Windows并没有确切地提示表明该程序已损坏，所以请尝试删除并重新安装该程序，然后重新运行该程序。如果系统不再提示内存不足，那么说明原程序文件确实被损坏。

除了以上内容，还可能通过以下场景解决：

重新启动计算机

如果只退出程序，并不重新启动计算机，程序可能无法将内存资源归还给系统。请重新启动计算机以释放系统资源，然后再次运行程序或执行被中断的任务。

打开的程序太多

如果同时运行的程序过多，就没有足够的内存运行其他程序。这时，对于多文档界面(MDl)程序，如Word、Excel等，请关闭当前文档外的所有文档，并退出当前未使用的程序，然后或许你就能够继续执行因“内存不足”而被中断的任务。

查杀病毒

系统感染电脑病毒也是导致内存不足的罪魁祸首，当系统出现“内存不足”的错误时，请使用最新的防毒软件查杀病毒，或者在清除电脑病毒之后，就解决了“内存不足”的问题。

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关键词：英特尔电脑内存

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