华海良：魅族专注高端5G旗舰，不追求销量第一

相比北京的寒风凛冽，12月的珠海让人如沐春风。作为珠海本土的明星企业，魅族这一年过得并不平静。在智能手机行业头部品牌效应愈加集中的今天，经历过高层架构的调整、产品线的收缩带来的销量下滑等变动之后，在外界看来依然我行我素的魅族承受了不少来自外界的质疑和非议。

从2009年魅族第一款智能手机M8上市算起，魅族在中国智能手机行业已经摸爬滚打了整整十年。这十年间，行业风云变幻，多少我们曾经耳熟能详的手机品牌都已销声匿迹，但特立独行的魅族艰难地活了下来，依旧保持着年轻活力以及那份对产品的坚持不妥协。

下一个十年已在眼前，对于魅族来说，又该何去何从，如何在5G大潮下走出困局超越自我，再现往日的荣光。带着诸多疑问，我们来到魅族珠海本部，与魅族副总裁华海良进行了深入交流。

关于品牌：将小而美做成美而强

华海良早在2004 年就加入魅族。从负责论坛、粉丝文化，到市场推广；从产品开发到专卖店、渠道搭建，现负责魅族营销和声学等周边产品。

在这十年时间，魅族手机业务经历过辉煌，也同样走过不少弯路，给外界留下诸多MX系列以及Pro系列经典产品。魅族在很多人眼里都是小而美的品牌，相比很多友商的激进变化，面对着行业的大潮背景之下，魅族在产品设计和体验方面始终有着自己的追求，把认为正确的事做到极致。

对此，华海良表示，“从目前手机行业形势来看，偏安一隅显然是无法在这片红海中站稳脚跟的。魅族将重新梳理品牌定位，未来将聚焦高端市场，走高品质、差异化的产品路线。魅族追求的不只是小而美，而是希望做成美而强。”

关于销量和供货：不追求销量第一，今年产品盈利了

外界关于魅族的最大质疑和非议则集中反应在最为直接的数字方面，比如产品销量以及市场占有率排名的变化。过去几年，在机海战术的带动下，2016年魅族全年的产品销量达到2200万台，2017年销量也接近2000万台，但机海战术带来销量数字增长的同时，也让外界对魅族产品有一种无从下手的错觉。换句说话，除了那几款旗舰机之外，让大家印象深刻的产品还是太少，根本记不住，而且感觉产品线本身就很混乱。

对于未来的产品布局，华海良认为，在5G时代大背景下，魅族不会盲目去追逐所谓的销量第一以及市场占有率的排名，更不会过分追求性价比而透支品牌的增长力。

魅族接下来需要做的是，发挥自己的优势，尤其是在产品美学设计、以Flyme系统为核心的功能体验等方面，走精品路线，聚焦中高端市场。“用更好的用户体验去打造用户口碑，这就是魅族的不争之争”。

当然，关于魅族手机还有一个绕不开的话题就是供货，尤其是去年发布的魅族16th系列以及今年发布的魅族16s Pro系列。产品在发布之后，媒体以及消费者都给予了很高的评价，但发布后很长一段时间都面临缺货的尴尬局面。

面对供货困局，华海良表示，“前期产品缺货是整个行业共同面临的大问题，魅族在今年已经对供应链进行了调整，加大对供应链的投入和需求预估，在来年春季即将发布的魅族17系列上将会有很好的表现。”

此外，华海良还给我们透露了一个重要消息，虽然并没有直接告知今年魅族手机的整体销量数据，但其表示，魅族今年的产品盈利了。在手机行业竞争如此激烈的今天，魅族至少有信心让自己先活下来，还能再考虑怎么让自己活得更好。

关于5G：All in 5G 专注高端旗舰，魅族17明年春季发布

今年是外界一致公认的5G元年，相比其他友商都早已推出用户能买得到的5G手机不同，魅族似乎显得异常平静与低调，并没有去抢所谓的首发。在华海良看来，用户买的第一台5G手机，体验至关重要，目前市面上第一批5G手机在性能、网络体验、功耗发热等细节方面都有不足，盲目上马5G抢首发无法保证用户的良好体验，“魅族不急于抢5G首发，是囤积能量要为用户带来综合体验更好的5G手机”。

对于5G，华海良还进一步补充到，其实魅族从2018年就正式启动5G手机产品研发工作，也相继成为国内三大运营商的5G战略合作伙伴，成立5G联合创新实验室。而从2020年开始，魅族全线产品将All in 5G，专注高端旗舰手机市场，首款5G旗舰手机魅族17系列已经官宣，将于明年春季发布，这也是国内首批搭载高通骁龙865平台的旗舰手机。

另外，高通、三星、联发科都已经公布各自的5G研发平台并推出相应的5G芯片解决方案，而魅族又是国内少有的跟这三家上游芯片厂商都保持过深度合作的厂商。对此，华海良表示，在5G时代，魅族并不排斥同任何一家进行合作，会从产品定位、新品节奏以及支持度等多方面综合考虑进行选择。

也就是说，在明年，除了已经官宣将首发搭载骁龙865的魅族17系列之外，魅族其他产品也可能是采用三星或者联发科的5G解决方案。

另外，关于新品价格方面，相比以往的多而全，调整为少而精的产品策略之后，明年魅族手机势必也会进一步上探。

关于魅友：粉丝文化不是起个名字或者建个论坛

前面提到，魅族是国内最早提出粉丝文化概念的手机厂商，魅友对于魅族的喜爱也是建立在对品牌文化的认可和喜爱之上，“以性价比为首要考量因素的只是为了获取客户而不是粉丝”。

过去这一年，魅族经历了太多的非议和质疑，甚至有些人还认为魅族活不过今年，而魅友们却没有离魅族而去，很多用户都在弹幕和评论中刷着这样一句话，“不曾在你巅峰时慕名而来，也未曾在你低谷时离去”。在华海良看来，魅友永远是魅族最重要的朋友，也是最重要的品牌文化资产，魅族会以更好的产品来回馈魅友们。