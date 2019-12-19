庆祝澳门回归20周年，魅族手机游澳门流量每日仅0.01元

IT之家12月19日消息 今年12月20日，是澳门回归祖国20周年纪念日。为了庆祝这一纪念日，魅族推出了游澳门流量优惠活动。

据悉，12月20日-12月31日，带魅族手机使用Flyme境外流量畅游澳门，每日仅需0.01元。购买路径：设置-运营商网络-全球流量/充值中心。

不过，魅族没有公布具体福利详情，例如是否有流量上限等。

魅族全球流量业务是Flyme为魅族手机用户提供的全球数据流量上网服务，随买随用，无额外扣费，遍布全球60多个国家和地区。