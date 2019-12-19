庆祝澳门回归20周年，魅族手机游澳门流量每日仅0.01元

内容字号：默认大号超大号
段落设置：取消段首缩进段首缩进
字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体
IT之家12月19日消息 今年12月20日，是澳门回归祖国20周年纪念日。为了庆祝这一纪念日，魅族推出了游澳门流量优惠活动。
据悉，12月20日-12月31日，带魅族手机使用Flyme境外流量畅游澳门，每日仅需0.01元。购买路径：设置-运营商网络-全球流量/充值中心。
不过，魅族没有公布具体福利详情，例如是否有流量上限等。
魅族全球流量业务是Flyme为魅族手机用户提供的全球数据流量上网服务，随买随用，无额外扣费，遍布全球60多个国家和地区。
软媒旗下网站：IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家
软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|云日历|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用
IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。
Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.
软媒公司版权所有