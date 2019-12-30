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TCL电子将在1月6日发布下一代Mini-LED显示技术

2019/12/30 11:39:09来源：TechWeb作者：小狐狸责编：沧海评论：

【TechWeb】12月30日消息，据国外媒体报道，TCL电子将在2020年1月6日的国际消费电子展（CES）上发布下一代Mini-LED 技术。

TCL电子（香港）有限公司成立于1993年，它是全球电视行业和消费电子领域的领军企业。今年早些时候，该公司将全球首款Mini-LED背光电视引入了北美和欧洲市场。

凭借量子对比度技术，该公司已经建立起电视图像质量新标准。不过，该公司将再次提高这一标准，它将在2020年1月6日举行的CES新闻发布会上发布下一代Mini-LED 。

TCL实业控股股份有限公司和TCL电子的首席执行官（CEO）王成（Kevin Wang）表示：“TCL很高兴能参与科技界最大展会，并站在科技界最盛大的舞台上分享我们最新的Mini-LED发展，以及我们对人工智能（AI）和物联网时代的行业愿景。”

他还表示：“TCL致力于提供更广泛的产品，以满足消费者的需求，并为他们提供更好、更个性化的体验。”

TFT-LCD、AMOLED以及包括柔性显示等新型显示技术，它们的基础技术都是半导体技术，都可统称为半导体显示。半导体显示可定义为通过半导体器件独立控制每个最小显示单元的显示技术统称。

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关键词：TCLMiniLED

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