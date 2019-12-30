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华为全资子公司高管变更：郭平卸任，孟晚舟退出董事

2019/12/30 14:31:21来源：IT之家作者：远洋责编：远洋评论：

IT之家12月30日消息 天眼查数据显示，12月26日，杭州华为企业通信技术有限公司发生一系列变更，华为轮值董事长郭平卸任法定代表人、董事长，由田兴普接任。此外，孟晚舟退出董事，新增董事庞云光。

杭州华为企业通信技术有限公司成立于2008年7月，注册资本1亿人民币，公司经营范围包括技术开发、技术服务：通信技术，通信产品，计算机软、硬件；销售：通信产品、计算机软、硬件，该公司为华为投资控股有限公司的全资子公司。

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关键词：华为孟晚舟

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