2019全球独角兽新增142家创企，中国占22家

2019年，独角兽已经逐渐褪去了神秘色彩。今年（截至2019年12月25日），有142家公司加入了独角兽俱乐部。

这一数据低于2018年历史最高水平的158家，但高于2017年（102家）、2016年（87家）和2015年（106家）。为了有资格获得这一殊荣，由风险投资支持的私有公司在一轮融资中的估值需要达到或超过10亿美元。

▲图源：Crunchbase

在美国，2019年出现了78个新的独角兽，比2018年增加了11个。中国独角兽的出现在2019年大幅放缓，从2018年的58家降低至22家。新增独角兽数量第三高的国家是德国和巴西，皆为五个。以色列、印度和英国今年都报告了四个新的独角兽。

独角兽变化

为了以不同的眼光来理解2019年，让我们梳理一下所有独角兽公司。2019年，独角兽公司融资了851亿美元，低于2018年的1390亿美元和2017年的938亿美元。

尽管在WeWork于2019年9月30日撤回IPO后，人们担心风险投资市场会发生变化，但对独角兽的融资环比增长了11%（年同比下降了54%）。值得注意的是，2018年包括了有史以来最大的两轮针对独角兽公司的投资，蚂蚁金服和Juul分别获得140亿美元和128亿美元的注资。但是，仅这两个融资轮并不能解释独角兽在2018年增加的所有资金投入。因此我们预计，随着2020年新的独角兽诞生，2019年的投资额将比往年增长更快。

▲图源：Crunchbase独角兽盘点

2019年，新的独角兽公司合计为独角兽估值增加了2160亿美元，并随着时间的推移总共增加了505亿美元的股权融资。2019年独角兽的领先行业是金融服务、商业和购物、数据和分析、运输、SaaS以及医疗保健。

五个估值最高的新独角兽包括：

Uber Advanced Technologies Group（73亿美元）：Uber旗下自动驾驶汽车子公司JD Health（70亿美元）：医药产品电子商务平台Databricks（62亿美元）：统一客户分析CloudKitchens（50亿美元）：特拉维斯·卡兰尼克的智能厨房Rivian（50亿美元）：可持续汽车技术公司

按IPO估值顺序列出的六家在2019年成为独角兽并于同年上市的公司是：

10X Genomics（37亿美元）：基因组学平台Vir Biotechnology（17亿美元）：致力于治疗传染病The RealReal（17亿美元）：奢侈品市场Bill.com（16亿美元）：实现后台金融业务的自动化Canaan Creative（14亿美元）：区块链服务器生产商Health Catalyst（13亿美元）：用于管理医疗数据

相对于最后一轮私募融资，所有这些公司在2019年的IPO估值都提高了，从Health Catalyst的25%到10X Genomics的189%不等。

独角兽投资者

按投资组合数量计算，在2019年独角兽公司中最活跃的投资者包括：

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拥有13家投资组合公司的Insight Partners，拥有11家的Spark Global和Tiger Global Management，拥有10家的New Enterprise Associates、GV、General Atlantic和SV Angel。该投资者列表包括早期和后期风险投资、企业风险投资以及私募股权/另类投资者，它们都积极寻求在高估值风险投资支持的公司中的股份。

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按交易数量计算，最活跃的投资者包括：New Enterprise Associates（30轮）、Insight Partners（26轮）、Kleiner Perkins和GV（25轮）、Accel和Spark Capital（24轮）。

独角兽创始人

这些高估值公司的资金差异并不很大，不过男女创始人的数量之间仍然存在差距。2019年，有五家（4%）新独角兽仅拥有女性创始人，而16家（12%）是由男女团队共同创立的。总体而言，2019年有114家（84%）独角兽仅拥有男性创始人。