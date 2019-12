2019年度Kindle阅读榜单：《三体全集》最畅销

IT之家12月30日消息 今天,亚马逊中国权威发布2019年度Kindle阅读榜单,盘点和回顾过去一年的数字阅读趋势与阅读行为特征。从Kindle电子书的销售总量来看,《三体全集》《长安十二时辰》和《明朝那些事儿》备受中国读者青睐,分列“2019亚马逊中国Kindle年度付费电子书畅销榜”前三甲。

在2019年上线的电子书新书中,《都挺好》《美国陷阱》和《显微镜下的大明》位列“2019亚马逊中国Kindle年度付费电子书新书榜”前三名。从城市维度来看,北京、上海、深圳不仅在Kindle电子书消费总量上排名前三,也是人均购买Kindle电子书数量最多的三座城市。

附:2019亚马逊中国年度阅读榜单

一、2019亚马逊中国Kindle年度付费电子书畅销榜前10

1.三体全集

2.长安十二时辰

3.明朝那些事儿

4.活着

5.流浪地球-经典短篇选

6.无人生还

7.白夜行

8.富爸爸穷爸爸

9.围城

10.红楼梦

二、2019亚马逊中国Kindle年度付费电子书新书榜前10

1.都挺好

2.美国陷阱

3.显微镜下的大明

4. 82年生的金智英

5.喜鹊谋杀案

6.人生海海

7.绝对笑喷之弃业医生日志

8.断舍离

9.平凡的世界

10.被讨厌的勇气:“自我启发之父”阿德勒的哲学课

三、2019亚马逊中国Kindle年度进口电子书畅销榜前10

1. This is Going to Hurt: Secret Diaries of a Junior Doctor(绝对笑喷之弃业医生日志)

2. The Three-Body Problem(三体1)

3. 21 Lessons for the 21st Century(今日简史)

4. Charlotte's Web(夏洛的网)

5. Tim Cook: The Genius Who Took Apple to the Next Level(蒂姆·库克传:苹果公司的反思与商业的未来)

6. On Writing Well: An Informal Guide to Writing Nonfiction(写作法宝:非虚构写作指南)

7. Eleanor Oliphant Is Completely Fine: A Novel(艾莉诺好极了)

8. And Then There Were None(无人生还)

9. Death's End(三体3:死神永生)

10. Fantastic Beasts and Where to Find Them(神奇动物在哪里)

四、2019亚马逊中国Kindle Unlimited电子书包月服务借阅榜前10

1.半小时漫画中国史

2.流浪地球

3.乌合之众:大众心理研究

4.人间失格

5.蜜汁炖鱿鱼

6.假面山庄

7.无人生还

8.三体1

9.虚无的十字架

10.富爸爸穷爸爸

五、2019亚马逊中国Prime阅读服务电子书借阅榜前10

1.自控力

2.中国通史

3.半小时漫画中国史

4.无声告白

5.月亮和六便士

6.乌合之众:大众心理研究

7. 1368个单词就够了

8.边城

9.一个叫欧维的男人决定去死

10.罗生门

六、2019亚马逊中国Kindle付费电子书销售城市榜前10

1.北京市

2.上海市

3.深圳市

4.广州市

5.成都市

6.杭州市

7.南京市

8.武汉市

9.西安市

10.重庆市

七、2019亚马逊中国Kindle付费电子书人均购买量城市榜前10

1.北京市

2.深圳市

3.上海市

4.昆明市

5.厦门市

6.乌鲁木齐市

7.贵阳市

8.福州市

9.杭州市

10.东莞市