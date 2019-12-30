2019年度Kindle阅读榜单：《三体全集》最畅销

IT之家12月30日消息 今天，亚马逊中国权威发布2019年度Kindle阅读榜单，盘点和回顾过去一年的数字阅读趋势与阅读行为特征。从Kindle电子书的销售总量来看，《三体全集》《长安十二时辰》和《明朝那些事儿》备受中国读者青睐，分列“2019亚马逊中国Kindle年度付费电子书畅销榜”前三甲。

在2019年上线的电子书新书中，《都挺好》《美国陷阱》和《显微镜下的大明》位列“2019亚马逊中国Kindle年度付费电子书新书榜”前三名。从城市维度来看，北京、上海、深圳不仅在Kindle电子书消费总量上排名前三，也是人均购买Kindle电子书数量最多的三座城市。

附：2019亚马逊中国年度阅读榜单

一、2019亚马逊中国Kindle年度付费电子书畅销榜前10

1.三体全集

2.长安十二时辰

3.明朝那些事儿

4.活着

5.流浪地球-经典短篇选

6.无人生还

7.白夜行

8.富爸爸穷爸爸

9.围城

10.红楼梦

二、2019亚马逊中国Kindle年度付费电子书新书榜前10

1.都挺好

2.美国陷阱

3.显微镜下的大明

4. 82年生的金智英

5.喜鹊谋杀案

6.人生海海

7.绝对笑喷之弃业医生日志

8.断舍离

9.平凡的世界

10.被讨厌的勇气：“自我启发之父”阿德勒的哲学课

三、2019亚马逊中国Kindle年度进口电子书畅销榜前10

1. This is Going to Hurt: Secret Diaries of a Junior Doctor（绝对笑喷之弃业医生日志）

2. The Three-Body Problem（三体1）

3. 21 Lessons for the 21st Century（今日简史）

4. Charlotte's Web（夏洛的网）

5. Tim Cook: The Genius Who Took Apple to the Next Level（蒂姆·库克传：苹果公司的反思与商业的未来）

6. On Writing Well: An Informal Guide to Writing Nonfiction（写作法宝：非虚构写作指南）

7. Eleanor Oliphant Is Completely Fine: A Novel（艾莉诺好极了）

8. And Then There Were None（无人生还）

9. Death's End（三体3：死神永生）

10. Fantastic Beasts and Where to Find Them（神奇动物在哪里）

四、2019亚马逊中国Kindle Unlimited电子书包月服务借阅榜前10

1.半小时漫画中国史

2.流浪地球

3.乌合之众：大众心理研究

4.人间失格

5.蜜汁炖鱿鱼

6.假面山庄

7.无人生还

8.三体1

9.虚无的十字架

10.富爸爸穷爸爸

五、2019亚马逊中国Prime阅读服务电子书借阅榜前10

1.自控力

2.中国通史

3.半小时漫画中国史

4.无声告白

5.月亮和六便士

6.乌合之众：大众心理研究

7. 1368个单词就够了

8.边城

9.一个叫欧维的男人决定去死

10.罗生门

六、2019亚马逊中国Kindle付费电子书销售城市榜前10

1.北京市

2.上海市

3.深圳市

4.广州市

5.成都市

6.杭州市

7.南京市

8.武汉市

9.西安市

10.重庆市

七、2019亚马逊中国Kindle付费电子书人均购买量城市榜前10

1.北京市

2.深圳市

3.上海市

4.昆明市

5.厦门市

6.乌鲁木齐市

7.贵阳市

8.福州市

9.杭州市

10.东莞市